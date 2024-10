Kończy się piłkarska jesień

Piłkarze Stomilu udadzą się do Sulejówka, gdzie zagrają z Victorią (sobota, godzina 15). Olsztynianie po ostatnim meczu z Wisłą II Płock czują spory niedosyt, bo było wiele okazji do podwyższenia prowadzenia, a ostatecznie spotkanie zakończyło się remisem 1:1.

Stomilowcy prowadzenie objęli po ładnie rozegranym stałym fragmencie gry - na powtórkach wideo, widać wyraźnie, że ten element jest mocno trenowany. Piotr Łysiak dośrodkował w pole karne, Adam Paliwoda zbił piłkę na środek, a tam czekał już Paweł Flis. Stomil gola stracił natomiast po rzucie karnym po niepotrzebnym faulu Mateusza Pajdaka.

- Przede wszystkim szkoda punktów - ostatni remis podsumował Piotr Gurzęda, trener Stomilu. - Przeciwnik był jednak jednym z lepiej zorganizowanych zespołów, z którymi, przynajmniej za mojej kadencji, graliśmy.

Remis może nie jest sprawiedliwy, ale Stomil i Wisła miały swoje momenty, więc mogło to się skończyć różnie. Ubolewam nad sytuacjami, których nie udało się wykorzystać, a zwłaszcza tej na 2:0, gdzie wyszliśmy z kontrą. Szkoda tego meczu. Cóż, mleko się rozlało, trzeba pracować dalej i punktować w następnych meczach.

W Sulejówku olsztyński szkoleniowiec nie będzie mógł ostatni raz skorzystać z usług Jakuba Fronczaka, który w meczu z Pelikanem Łowicz został ukarany czerwoną kartkę za uderzenie rywala. Natomiast w ostatnim pojedynku czwartą żółtą kartką upomniany został Piotr Jakubowski, więc teraz on też ma wolne. Kontuzjowani są Mateusz Jońca oraz Kacper Sionkowski. Poza tym w meczu z Wisłą przedwcześnie z boiska wszedł Przemysław Klugier, który w trakcie gry poprosił o zmianę, bo źle się poczuł z powodu choroby.

Najbliższy rywal Stomilu jest niżej w tabeli, ale różnica jest niewielka, bo wynosi zaledwie jeden punkt. Victoria wygrała u siebie zaledwie dwa spotkania, ale o tym, że gospodarze potrafią tam wygrywać, dobitnie przekonał się GKS Wikielec, który przegrał 0:2.

Wspomniany GKS też zagra na wyjeździe, bo o ligowe punkty powalczy w Radomiu z Bronią. Rywale w tym sezonie jeszcze na własnym stadionie nie przegrali i na pewno nie będą chcieli przerwać tej serii. Przed podopiecznymi Damiana Jarzembowskiego kolejne ciężkie spotkanie, ale jeżeli drużyna GKS-u w końcu poprawi skuteczność, to może liczyć na niespodziankę. Szkoda tylko, że ekipa z Wikielca gole zdobywa jedynie od święta lub od wielkiego dzwonu (do wyboru), bo gorszy atak mają jedynie zajmujące ostatnie miejsce w tabeli rezerwy Jagiellonii.

Po wygranej u siebie 4:3 z Victorią Sulejówek Polonia Lidzbark Warmiński odżyła mentalnie Drużyna po zmianie trenera (Piotr Jacek zastąpił Daniela Wierzbowskiego) zgarnęła komplet punktów, chociaż pierwsza połowa na to nie wskazywała (0:2).

Teraz ekipę trenera Jacka czeka wyjazd do Białegostoku na mecz z rezerwami Jagiellonii, jest więc spora szansa na powiększenie dorobku punktowego.

* 15. kolejka, sobota: Victoria Sulejówek - Stomil Olsztyn (15), Jagiellonia II Białystok - Polonia Lidzbark Warmiński (12), Broń Radom - GKS Wikielec (12), ŁKS Łomża - Legia II Warszawa (16), Warta Sieradz - Mławianka Mława (13); niedziela: Lechia Tomaszów Mazowiecki - Wigry Suwałki (12), Świt Nowy Dwór Mazowiecki - GKS Bełchatów (13), Wisła II Płock - Pelikan Łowicz (13), Unia Skierniewice - Sokół Aleksandrów Łódzki (17).