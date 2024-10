Klettenberg wygrywa finał Średniej Rundy

Finał Średniej Rundy, o nagrodę firmy Primavera Furniture, zebrał na liście startowej 78 par. Był to konkurs z rundą zwycięzców, w którym najlepsza dziesiątka kwalifikowała się do ostatecznej rywalizacji na skróconym parkurze. Ostatecznie triumfował czterokrotny uczestnik Pucharu Świata – reprezentant Estonii Gunnar Klettenberg na 10-letniej klaczy Jolanda.

„Podobał mi się ten parkur, ale trzeba było jechać szybko już w pierwszej rundzie, bo do drugiej kwalifikowała się tylko dziesiątka. To było najważniejsze – dlatego wielu zawodników próbowało jechać skrótami, a później popełniali błędy. Klacz Jolanda kupiłem, kiedy miała 2 lata. Jest bardzo szybka i na niej zawsze mogę jeździć po zwycięstwo! To były dobre zawody ze świetnymi warunkami, dobrą areną konkursową, no i udaną imprezą!” – mówił zwycięzca.

Na drugim miejscu znalazł się Dawid Skiba na wałachu Tamagotchi, a na trzecim Grzegorz Nowak na klaczy Kaskada.

W finałowym konkursie Elite Tour, o puchar Ozone Horse, triumfowały ex aequo dwie amazonki: Nela Dampc na Coquikuco G oraz Milena Szeliga na koniu James B. Top 3 zamknęła Hanna Kosińska na Cachadillo.

W klasie Small Tour, o puchar firmy Indyk Warmiński, najlepsza była amazonka z Litwy Austeja Žadeikyte na koniu Gigolo. Tuż za nią uplasowała się Natalia Skibińska na Jambo, a trzeci był Andrzej Głoskowski na klaczy Montenea Z.