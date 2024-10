Bała strzelać się nie bała

* AZS UWM High Heels Olsztyn - Nowy Świt Górzno 0:11 (0:6)

0:1, 0:2, 0:3, 0:4, 0:5 - Bała (2, 5, 8, 9, 16), 0:6, 0:7 - Matuszewska (18, 20), 0:8, 0:9 - Bała (20, 33), 0:10 - Górecka (35), 0:11 - Matuszewska (38)

AZS UWM High Heels: Bogacka - Siwicka, O. Cwalińska, Klonowska, Łapińska oraz: Krygier, Pietruczuk, Pietruczuk, A. Cwalińska, Matłosz, Dąbrowska



- Było to, niestety, jednostronne spotkanie - przyznała Aleksandra Kojadyńska, grająca trenerka AZS-u UWM High Heels Olsztyn. - Przeciwnik okazał się bardzo trudny. Myślałam, że ten mecz będzie wyglądał zdecydowanie lepiej w naszym wykonaniu. Pierwsze minuty tak jednak rozkręciły Agę Bałę, że później nie zatrzymywała się w żadnym momencie tego pojedynku. Dziewczyny wróciły po kadrze tak rozkręcone, że trudno było je zatrzymać. Aga Bała show – tak, niestety, mogę to podsumować. Dziewczyny na pewno potrafią więcej niż dzisiaj pokazały. Trzeba znaleźć powód tego niepowodzenia i po prostu go wyeliminować.

* Inne wyniki: Amplus Słomniczanka Słomniki - Rolnik Głogówek 2:3, Silesia Box Siemianowice Śl. - AZS UJD Częstochowa 3:0, AZS AWF Warszawa - Uniwersytet Jagielloński Kraków 1:2, AZS Uniwersytet Warszawski - Wierzbowianka Wierzbno 11:1.

PO 4 KOLEJKACH

1. Nowy Świt 12 38:5

2. Rolnik* 9 17:7

3. Rekord* 9 21:2

4. Słomniczanka 9 22:5

5. UJ Kraków 9 12:12

6. AZS UW 6 16:10

7. Silesia Box 6 11:12

8. AZS UJD 6 19:22

9. AZS UAM* 3 7:15

10. AZS AWF W. 0 6:28

----------------------------------

11. AZS UWM 0 3:25

12. Wierzbowianka 0 7:36