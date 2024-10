Chemia w drużynie to podstawa

W tym sezonie do minimum ograniczono rozgrywanie meczów w środku tygodnia, bo wszyscy zainteresowani (kluby, telewizja, sponsorzy i kibice) zgodnie doszli do wniosku, że godzina 15.30 w środę to słaby termin na rozpoczęcie siatkarskiego pojedynku. Z tego powodu 8. kolejka została rozłożona na raty - w środę rozegrano tylko dwa pojedynki, a pozostałe albo odbyły się już wcześniej, albo zostały przełożone na inny termin. W tej drugiej grupie znalazł się mecz Barkom - Indykpol AZS - trochę szkoda, bo wydaje się, że olsztynianie mieliby sporą szansę na zwycięstwo, które pozwoliłoby im odbić się trochę od dna ligowej tabeli. Tyle że z drugiej strony tak samo sądziliśmy przed wyjazdem do Będzina, gdzie zespół ze stolicy Warmii i Mazur ostatecznie nie wygrał nawet jednego seta...

Wracając jednak do ósmej kolejki, to jedyna niespodzianka była w Rzeszowie, gdzie gospodarze - etatowy kandydat do podium - w pięciu setach niespodziewanie przegrali z Częstochową. Rzeszowski ból jest tym mocniejszy, bo w czwartym secie Resovia miała trzy piłki meczowe!

Podrażnieni kolejną stratą punktów rzeszowianie przyjadą teraz do Olsztyna, by zmierzyć się z Indykpolem AZS, który do tej pory rozdaje punkty na lewo i prawo, w efekcie mocno osiadł w strefie spadkowej.

Sytuację olsztynian pogorszyły kontuzje dwóch podstawowych graczy - atakującego Hadravy i rozgrywającego Tervaporttiego. Być może Czecha zobaczymy w niedzielę w Uranii, natomiast Fin wrócił do ojczyzny, gdzie przeszedł szczegółowe badania. Mecz z Resovią zobaczy jednak już na żywo, ale do treningów powróci dopiero w nadchodzącym tygodniu. W tej sytuacji trener Mierzejewski ponownie będzie miał do dyspozycji tylko jednego rozgrywającego (Jankiewicz).

- Jestem bardzo zaskoczony słabymi wynikami zespołu, bo podczas przedsezonowych sparingów ze Ślepskiem i Treflem wyglądaliśmy naprawdę dobrze - przyznaje Tomasz Jankowski, prezes olsztyńskich siatkarzy. - Gdyby ktoś mnie wtedy spytał, ile punktów będziemy mieli po siedmiu kolejkach, celowałbym w jedenaście. A mamy zaledwie trzy... Zmieniliśmy więc trenera, w efekcie szansę dostał Marcin Mierzejewski, którego zespół przyjął bardzo dobrze. Teraz musimy wreszcie zacząć punktować - kończy prezes Jankowski.

Niedzielny mecz z Resovią będzie ku temu kolejną okazją.

Rzeszowianie poprzedni sezon zakończyli na czwartym miejscu, ale ambicje mają olbrzymie, a ich budżet podobno ogranicza jedynie niebo, jednak do tej pory spisują się raczej słabo. Nie dość, że w środę we własnej hali ulegli Częstochowie, to na dodatek na wyjeździe zdobyli tylko cztery punkty (0:3 z Jastrzębiem, 3:1 z Barkomem, 1:3 z LUK-iem i 2:3 z Projektem).

W poprzednich sezonach w Rzeszowie była pewna stabilizacja kadrowa, ale latem z klubu odeszło aż siedmiu graczy, w tym czterech podstawowych: Amerykanin Torey DeFalco, Fabian Drzyzga, Francuz Yacine Louati i Jakub Kochanowski, a także Bartłomiej Mordyl, Jakub Lewandowski i Michał Kędzierski.

Nowymi twarzami w zespole są Czech Lukas Vasina (GKS Katowice), Słoweniec Gregor Ropret (Sir Safety Perugia), Bartosz Bednorz (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle), Patryk Niemiec (Trefl Gdańsk), Cezary Sapiński (Indykpol AZS Olsztyn) i Dawid Woch (Arcada Galati).

- Zawodnicy, którzy przyszli do Rzeszowa, są głodni sukcesu i mają sporo do udowodnienia - uważa prezes klubu Piotr Maciąg. - Wierzę głęboko w to, że siatkarze stworzą bardzo dobrą grupę i będą wspierać się może nieco bardziej niż zawodnicy w minionym sezonie. Marzy się nam medal. Konkurencja jest jednak bardzo duża. Wiele klubów ma zbliżony potencjał. Dla mnie faworytem do złota jest zespół z Zawiercia, który zbudował bardzo mocny skład. Później mamy grupę kolejnych niezwykle silnych ekip: Warszawa, ZAKSA, Lublin, Resovia, Jastrzębie, groźna może być Skra - kończy prezes Resovii.



- Jeśli popatrzeć na same nazwiska, to w zeszłym sezonie mieliśmy rzeczywiście niesamowity zespół, ale przeżyliśmy wspólnie wiele rozczarowań - dodaje francuski atakujący Stephen Boyer.

- Poza wygraniem Pucharu CEV zawiedliśmy przecież w innych rozgrywkach, zwłaszcza w Lidze Mistrzów, ale też w Pucharze Polski i PlusLidze. To tylko potwierdziło, że sam mocny skład „na papierze” nie daje żadnej gwarancji sukcesu - uważa Boyer.

Ostatni złoty medal mistrzostw Polski z Asseco Resovią zdobył w 2015 roku trener Andrzej Kowal. Od tamtej pory po tytuły sięgnęły drużyny mające zagranicznych szkoleniowców i takiego też ma zespół z Rzeszowa – Fina Tuomasa Sammelvuo. - Najważniejsze jest to, żeby stworzyć dobre środowisko do pracy i chemię w drużynie. Już od wielu lat ciężko jest awansować do czołowej czwórki PlusLigi. Nie sposób teraz przewidzieć, kto będzie w tym gronie, a kto nie. Wychodzę z założenia, że osiągniemy taki wynik, na jaki sami sobie zasłużymy i zapracujemy - kończy Sammelvuo.

* 8. kolejka: PGE Projekt Warszawa - GKS Katowice 3:0 (25:23, 25:21, 25:16), Bogdanka LUK Lublin - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 3:0 (25:16, 25:22, 25:20), Jastrzębski Węgiel - Trefl Gdańsk 3:1 (29:27, 28:30, 25:20, 25:13), Aluron CMC Warta Zawiercie - Cuprum Stilon Gorzów 3:0 (25:18, 25:16, 25:21), Asseco Resovia Rzeszów - Steam Hemarpol Norwid Częstochowa 2:3 (17:25, 25:23, 25:15, 28:30, 12:15), Barkom Każany Lwów - Indykpol AZS Olsztyn (5.11), PSG Stal Nysa - PGE GiEK Skra Bełchatów (12.11), Nowak-Mosty MKS Będzin - Ślepsk Malow Suwałki (27.11).

* 9. kolejka, piątek: Ślepsk - Stal (20.30); sobota: Projekt - LUK (14.45); niedziela: Indykpol AZS - Resovia (14.45), Trefl - Warta (17.30), Norwid - Katowice (20.30); poniedziałek: Skra - Jastrzębski (17.30), Stilon - Barkom (20.30); wtorek: ZAKSA - Będzin (17.30).

Asseco Resovia Rzeszów

* rozgrywający: Gregor Ropret (Słowenia), Łukasz Kozub

* przyjmujący: Klemen Cebulj (Słowenia), Lukas Vasina (Czechy), Bartosz Bednorz, Adrian Staszewski

* środkowi: Karol Kłos, Cezary Sapiński, Patryk Niemiec, Krzysztof Rejno, Dawid Woch

* atakujący: Stephen Boyer (Francja), Jakub Bucki

* libero: Michał Potera, Paweł Zatorski

* trener: Tuomas Sammelvuo (Finlandia)

indykpol azs