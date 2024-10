Rakiety są wycelowane w Ekstraligę

BADMINTON\\\ Olsztyńskie Rakiety udanie rozpoczęły pierwszoligowy sezon. W Warszawie zawodnicy ze stolicy Warmii i Mazur wygrali dwa spotkania (5:2 ze SmashBad-em Warszawa i 7:0 z AZS UŚ Katowice). Celem Rakiet jest awans do elity.

Po zwycięstwach nad SmashBad-em Warszawa i AZS UŚ Katowice trener Andrzej Gajewski powiedział: - Za nami bardzo dobre widowisko sportowe. Wymiany stały na wysokim poziomie. Graliśmy pierwszy raz w tej hali, więc trochę czasu potrzebowaliśmy, żeby się odpowiednio przystosować do warunków. Z meczu na mecz doświadczenie naszych zawodników wzięło górę, w efekcie w drugim spotkaniu nie oddaliśmy żadnego pojedynku, wygrywając z rywalami z Katowic do zera. To był dobry początek sezonu, ale nie zamierzamy na tym poprzestać, tym bardziej że atutem następnych spotkań będzie Olsztyn, bo u siebie, przed własną publicznością, zawsze gra się najlepiej.

W Olsztynie Rakiety zagrają łącznie cztery razy. Zmagania badmintonistów będzie można zobaczyć w hali OSiR-u przy ulicy Mariańskiej oraz w Uranii.

Pierwsze mecze zaplanowano na 15 grudnia, a na następne odbędą się w styczniu, lutym oraz w końcówce marca.

System rozgrywek przewiduje, że w sezonie każda drużyna zagra z każdą, ale nie będzie rewanżów. Do Ekstraligi bezpośrednio awansują dwa zespoły, a trzeci rozegra baraż z ostatnią drużyną najwyższej klasy rozgrywkowej.

Olsztynianie aktualnie zajmują drugie miejsce w kompletem punktów. - Gramy o awans, taki jest nasz cel w tym sezonie, gorąco wierzę, że teraz się nam uda - mówi Andrzej Gajewski.

Kadra zespołu jest silna i są poważne przesłanki do osiągnięcia w tym sezonie sukcesu. - Spora część zawodników aktualnie nie mieszka w Olsztynie, tylko trenuje w innych ośrodkach i w kadrze narodowej - tłumaczy Gajewski. - Natomiast w naszej akademii trenują młodsze zawodniczki, które dopiero przygotowują się do seniorskich rozgrywek.

EM