Lewandowski czeka na Bayern

W niedzielnym meczu z Sevillą, wygranym przez Barcelonę 5:1, Polak dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. Na swoim koncie w tym sezonie ma już 12 bramek, czyli o sześć więcej niż najlepszy strzelec Realu Madryt Kylian Mbappe i Ayoze Perez z Villareal.

"Nawet w miarę upływu lat Lewandowskiemu wciąż nie brakuje amunicji" – komentuje dziennik „Mundo Deportivo”.

„Wszystko co robi (Lewandowski) jest tak niebezpieczne, że aż przerażające” – ocenia z kolei formę strzelecką Polaka dziennik „AS”. „Lewandowski powrócił do formy w tym sezonie i okazuje się kluczowy dla dominacji Barcelony w La Lidze jako solidny i spektakularny lider” – dodaje kataloński „Sport”.

Według hiszpańskiej prasy przyjście do drużyny trenera Hansiego Flicka, którego napastnik dobrze zna z występów w Bayernie Monachium, „było dla Polaka prawdziwie ożywczym doświadczeniem”.

Niedzielne popisy swojego rodaka i przyjaciela oglądał z ławki rezerwowych Wojciech Szczęsny, który po raz pierwszy był w kadrze meczowej Barcelony, ale jeszcze nie zadebiutował na boisku. Flick zdecydował się ponownie postawić na dotychczasowego zmiennika ciężko kontuzjowanego Marca-Andre ter Stegena, 25-letniego wychowanka Inakiego Penę.

- Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę pracować ze Szczęsnym – powiedział po meczu z Sewillą Pena. Podkreślił, że będzie mógł się wiele nauczyć od doświadczonego polskiego bramkarza w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

Szczęsny dołączył do „Dumy Katalonii” na początku października, powracając z piłkarskiej emerytury. Podpisał kontrakt do końca obecnego sezonu.

W środowym meczu Ligi Mistrzów przeciwko Bayernowi Monachium między słupkami znów stanie Pena. Dopiero po ocenie występu wychowanka sztab trenerski zdecyduje, czy Szczęsny zastąpi go w pierwszym składzie w kolejnych spotkaniach, w tym z Realem Madryt pod koniec miesiąca.

Barcelona jest obecnie liderem La Ligi z 27 punktami. Trzy traci do niej broniący tytułu Real Madryt, który dzień wcześniej pokonał na wyjeździe Celtę Vigo 2:1.

W meczu z Sewillą trener Flick zdecydował się ściągnąć z boiska w drugiej połowie swoje największe gwiazdy: Lewandowskiego, Lamine’a Yamala i Raphinię, aby dać im odpocząć przed wielkimi meczami.

Pierwszy z nich już w środę, kiedy do Barcelony przyjedzie Bayern Monachium - starcie obecnego i byłego klubu Roberta Lewandowskiego zapowiada się najciekawiej w 3. kolejce Ligi Mistrzów. W innym meczu hiszpańsko-niemieckim broniący trofeum Real Madryt podejmie Borussię Dortmund.

W Champions League "Duma Katalonii" rozpoczęła od porażki 1:2 z AS Monaco Radosława Majeckiego, ale wróciła na właściwy tor w 2. kolejce, gdy rozbiła u siebie 5:0 Young Boys Berno. Lewandowski wpisał się na listę strzelców dwukrotnie.

Bayern - odwrotnie: rozpoczął od popisu w meczu z Dinamo Zagrzeb, w którym został pierwszym w historii rozgrywek zespołem z dziewięcioma strzelonymi golami (9:2), ale później dał się zaskoczyć Aston Villi (0:1). Była to pierwsza porażka tej drużyny w fazie grupowej lub ligowej LM po serii 41 meczów (37 zwycięstw i cztery remisy).

W dotychczasowych 13 starciach Barcelony z Bayernem zespół z Bawarii odniósł 10 zwycięstw, w tym w sześciu ostatnich spotkaniach. Gospodarzom nie pomaga fakt, że trzy dni po środowym szlagierze zmierzą się w Madrycie z Realem w ekstraklasie.

Także Real Madryt przejdzie poważny sprawdzian przed sobotnim "Clasico" z Barceloną, bo dzisiaj podejmie Borussię Dortmund, która w poprzedniej kolejce rozbiła 7:1 Celtic Glasgow Maika Nawrockiego. "Królewscy" muszą się jednak pozbierać się po nieoczekiwanej porażce 0:1 z Lille, która zakończyła passę 36 spotkań bez porażki, licząc wszystkie rozgrywki.

- Trzeba wyciągać wnioski z naszych błędów, bo przed nami jeszcze wiele meczów - skwitował włoski szkoleniowiec Carlo Ancelotti.

Real i BVB grali ze sobą ostatnio w finale poprzedniej edycji Champions League. Wówczas klub ze stolicy Hiszpanii zwyciężył 2:0.

O pobicie kolejnego rekordu walczy natomiast Manchester City, triumfator LM w sezonie 2022/23. W obecnych rozgrywkach zremisował u siebie z Interem Mediolan 0:0 i pokonał na wyjeździe Slovan Bratysława 4:0, przedłużając serię meczów bez porażki w Champions League do 25 (17 zwycięstw i osiem remisów). Tym samym wyrównał osiągnięcie lokalnego rywala Manchesteru United (2007-09).

Od tego sezonu rozgrywki LM odbywają się w nowym formacie, z fazą ligową zamiast grupowej. Uczestnicy są klasyfikowani w jednej, wspólnej tabeli. Prawie do końca stycznia każdy będzie rywalizować z ośmioma różnymi rywalami (czterema u siebie i czterema na wyjeździe). Drużyny, które zajmą miejsca 1-8, zakwalifikują się bezpośrednio do 1/8 finału, te z lokat 9-24 o awans do tej rundy powalczą w barażach. Pozostałe kluby zostaną wyeliminowane.