Nie ma bramek, nie ma punktów

Warmińsko-mazurski tercet zaczął sezon w znakomitym stylu, bo po trzech kolejkach Polonia i Stomil miały po siedem, a Wikielec pięć punktów. Na dodatek żaden z naszych klubów nie zaznał w tym czasie porażki. Co bardziej gorące głowy już zaczęły marzyć o powrocie II ligi do Olsztyna, ale w czwartej kolejce skończyła się passa Stomilu (1:2 w Radomiu z Bronią), tydzień później w Lidzbarku Warmińskim Polonia przegrała 2:4 z Mławianką, a w szóstej kolejce dziewictwo stracił Wikielec (0:2 z Pelikanem Łowicz).

A potem było już tylko gorzej - zwłaszcza jeśli chodzi o Polonię i Stomil, o czym świadczy poniższa tabela uwzględniająca ostatnie sześć ligowych kolejek.



6 OSTATNICH MECZÓW

1. Wigry 13 11:4

2. Legia II* 12 13:5

3. Warta 12 12:7

4. Pelikan 12 11:7

5. Świt 12 6:11

6. Unia 11 7:5

7. Victoria 9 9:10

8. Broń 9 6:9

9. Jagiellonia II 8 9:8

10. Bełchatów 8 10:12

11. Wisła II* 7 12:9

12. Mławianka 7 17:15

13. Wikielec 7 5:7

14. Łomża 6 10:13

---------------------------------

15. Sokół 5 7:8

16. Lechia 5 8:11

17. Polonia 3 9:13

18. Stomil 2 3:12

* mecz zaległy

W Olsztynie miano nadzieję, że Stomil fatalną passę przerwie w meczu z Pelikanem, ale dwa błędy przesądziły o kolejnej porażce. Co ciekawe stomilowcy najlepiej prezentowali się w ostatnich minutach, gdy grali w... podwójnym osłabieniu.

Niestety, ze Świtem nie będzie mógł zagrać Jakub Fronczak, który będzie musiał pauzować minimum dwa mecze za uderzenie rywala bez piłki. Poza tym za nadmiar żółtych kartek nie wystąpi kapitan zespołu Karol Żwir, a kontuzje wyeliminowały Mateusza Jońcy i Kacpra Sionkowskiego.

- Karol i Kuba są wartościowymi zawodnikami, więc ich strata, zwłaszcza w obecnej sytuacji kadrowej, jest dla nas sporym osłabieniem - przyznał Piotr Gurzęda, trener Stomilu. - Głęboko jednak wierzę w to, że ci, którzy zagrają w ich miejsce, wykorzystają swoją szansę, pokażą jakość i godnie ich zastąpią.

Dla olsztyńskiego trenera przyjazd do Nowego Dworu Mazowieckiego to będzie podróż sentymentalna, bo Gurzęda jako zawodnik spędził tam kilka sezonów (2006-10 i 2015-16).

- Cieszę się, że mogę odwiedzić miejsce, w którym zawsze czułem się jak u siebie i w którym mam wielu przyjaciół - powiedział Gurzęda. - Jest to podróż sentymentalna, ale na pewno w meczu sentymentów nie będzie. Okres gry w Świcie zawsze będę wspominał jako najlepszy w mojej karierze. Zespół był bardzo zgrany, rozumieliśmy się na boisku i poza nim, a problemy, z którymi musieliśmy się czasami wspólnie zmierzyć, dodatkowo cementowały relacje między nami, co widać było potem na boisku. W Świcie dojrzałem jako zawodnik, ale rozwinąłem również swoją osobowość, za co jestem wdzięczny ludziom, których spotkałem w tym klubie.

Ostatnio Świt „złapał wiatr w żagle”, bo ma za sobą trzy zwycięstwa z rzędu. Najlepszym strzelcem zespołu jest Arkadiusz Gajewski, były zawodnika Sokoła Ostróda (3 gole).

Dwa pozostałe zespoły z województwa warmińsko-mazurskiego zagrają w niedzielę w samo południe. Polonia Lidzbark Warmiński, która na zwycięstwo czeka od połowy sierpnia, w Płocku zmierzy się z rezerwami Wisły. W poprzedniej kolejce podopieczni Daniela Wierzbowskiego u siebie przegrali 1:2 ze Świtem. - Od dawna nie mamy wyników, bo liga nie wybacza braku skuteczności - wyjaśnił szkoleniowiec Polonii. - Moim zdaniem zasługujemy na lepsze miejsce, bo dobrze gramy, w każdym meczu rywalizujemy jak równy z równym. Mam nadzieję, że pół wróci na właściwe tory i zacznie wygrywać.

GKS Wikielec gra najlepiej ze wszystkich zespołów z województwa. W ostatnim meczu przegrał jednak 0:1 z prowadzącą w tabeli Unią Skierniewice. Goście wygrali w kontrowersyjnych okolicznościach, więc trener Wikielca Damian Jarzembowski nie krył rozgoryczenia podczas konferencji prasowej. Teraz GKS zagra na wyjeździe z Lechią, która znajduje się w dolnych rejonach tabeli.

* 13. kolejka, piątek: Unia Skierniewice - Mławianka Mława (19:45); sobota: Świt Nowy Dwór Maz. - Stomil Olsztyn (14), Warta Sieradz - Broń Radom (15), Victoria Sulejówek - Legia II Warszawa (18), ŁKS Łomża - Wigry Suwałki (19:26); niedziela: Lechia Tomaszów Maz. - GKS Wikielec (12), Pelikan Łowicz - GKS Bełchatów (12), Wisła II Płock - Polonia Lidzbark Warmiński (12), Jagiellonia II Białystok - Sokół Aleksandrów Łódzki (15).