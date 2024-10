Cztery mecze - cztery zwycięstwa

PIŁKA RĘCZNA\\\ W I lidze cenne zwycięstwo w Płocku odniosła olsztyńska Warmia Energa, poza tym o trzy punkty wzbogaciły się Jedynka Kodo Morąg, Jeziorak oraz - co jest olbrzymią niespodzianką - Szczypiorniak, który czekał na to ponad dwa... lata!

* SMS ZPRP II Płock - Warmia Energa Olsztyn 29:34 (14:17)

Bramki dla Warmii: Reichel 5, Gregorski 1, Safiejko 1, Drobik 3, Przysiek 2, Sikorski 8, Lewandowski 2, Dzido 7, Malewski 5

Warmia Energa jechała do Płocka ze świadomością ciężkiego spotkania z młodymi i utalentowanymi zawodnika Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Przewidywania okazały się słuszne, bo gospodarze postawili ciężkie warunki, ale Warmia dała radę i przywiozła do Olsztyna komplet punktów. - Mecz był prawie cały czas pod naszą kontrolą - ocenił trener Mateusz Antolak. - W pierwszej połowie zrobiliśmy przewagę, a w drugiej połowie ją utrzymaliśmy. Przewaga raz się zmniejszała, raz zwiększała, ale zawsze było to minimum plus trzy. Wszyscy zawodnicy włożyli dużo serca w to zwycięstwo, bo SMS to mocno niewygodny rywal. Grają tam młodzi i ambitni chłopcy, którzy postawili nam ciężkie warunki, ale wyszliśmy z tego zwycięsko.



* Jedynka Kodo Morąg - Wybrzeże Gdańsk 39:32 (13:15)

Bramki dla Jedynki: Jastrzębski 2, Latarski 1, Budzich 3, Idzikowski 6, Kołowski 4, Golks 8, Deptuła 2, Adamczyk 4, Jurewicz 1, Rogala 2, Kryński 6

Po nieudanej pierwszej połowie gospodarze obudzili się po przerwie, w efekcie odnieśli pewne zwycięstwo. Co prawda jeszcze w 39. min Jedynka przegrywała 19:22, ale od tego momentu zdobyła sześć bramek z rzędu i prowadzenia nie oddała już do końcowego gwizdka.



* Szczypiorniak Olsztyn - AZS UKW Bydgoszcz 27:26 (10:12)

Bramki dla Szczypiorniaka: Ośko 7, Hołubiuk 1, Ziejewski 3, Pałasz 2, Kaczmarek 3, Frydrychowicz 5, Strączek 5, Szmidt 1

Szczypiorniak ponad dwa lata czekał na zwycięstwo w rozgrywkach I ligi, no i w końcu dopiął swego. Do przerwy olsztynianie w Uranii przegrywali dwoma bramkami, ale po przerwie zaczęli grać lepiej i historyczne zwycięstwo zapewnili sobie rzutem w ostatniej akcji meczu.

- Mam nadzieję, że ta wygrana pozytywnie wpłynie na cały zespół i teraz będzie już tylko lepiej - mówił po meczu Konstanty Targoński, trener Szczypiorniaka. - W poprzednich spotkaniach też pokazywaliśmy, że potrafimy walczyć, ale brakowało nam szczęścia. Jest coraz lepiej, więc mam nadzieję, że chłopcy uwierzą mocniej w swoje umiejętności.



* BODEGA Grudziądz - Aqua-Instal Jeziorak Iława 22:37 (8:20)

W meczu dwóch niepokonanych do tej pory zespołów zdecydowane zwycięstwo odnieśli iławianie, którzy dzięki temu awansowali na pierwsze miejsce w tabeli!



* Inne wyniki: SMS ZPRP Kwidzyn - Sparta Oborniki 38:27 (19:13), Tytani Wejherowo - Sambor Latocha Agropom Tczew 27:27 karne 4:3 (12:14), KPR Gryfino - USAR Kwidzyn 37:28 (19:17)

I LIGA

1. Jeziorak 14 173:146

2. Grudziądz 12 150:125

3. SMS ZPRP K. 12 176:156

4. Warmia 12 174:156

5. Gryfino 12 164:146

6. Jedynka 10 166:142

7. SMS ZPRP II P. 9 150:136

8. Sparta 9 168:156

9. Tytani 8 149:155

10. Sambor 4 131:156

11. Szczypiorniak 3 129:156

12. AZS UKW 0 128:144

13. Wybrzeże I 0 155:193

14. USAR 0 124:170