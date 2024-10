Siatkarski blamaż w Będzinie

* Nowak-Mosty MKS Będzin – Indykpol AZS Olsztyn 3:0 (25:20, 25:22, 25:17)

MVP: Brandon Koppers

Przed sezonem beniaminek z Będzina wydawał się jednym z głównych kandydatów do spadku. I chociaż nadal jego szanse na pozostanie w okrojonej PlusLidze wydają się niewielkie, to i tak okazał się zdecydowanie lepszym od zespołu z Olsztyna, który ponoć ma walczyć o czołową ósemkę. Tylko że po meczu w Będzinie można sobie powiedzieć jasno, że z taką grą trudno będzie nie tylko o play-offy, ale wręcz o uniknięcie spadku do I ligi.

Pierwszy set to w miarę wyrównana walka do stanu 10:10, wtedy to jednak na zagrywkę powędrował Ratajczak, który tak namieszał w olsztyńskim przyjęciu, że gospodarze zdobyli sześć punktów z rzędu. W tej sytuacji na boisko wszedł Armoa, który zmienił bezbarwnego Karlitzka, jednak Będzin już sobie nie pozwolił wyrwać tego seta.

Druga partia to znowu kilkupunktowa przewaga podopiecznych trenera Murka, a gdy Indykpolowi AZS udało się w końcu zbliżyć na dwa oczka, wtedy dwa kolejne ataki zmarnował Hadrava.

Olsztyński szkoleniowiec wprowadzał kolejne zmiany, m.in. na rozegraniu pojawił się Jankiewicz, ale z każdą kolejną minutą, z każdą kolejną akcją widać było, że goście patrzą tak na sędziego, jakby chcieli powiedzieć "kończ waść, wstydu oszczędź".

No to sędzia ich wysłuchał i zakończył mecz już po trzech setach.