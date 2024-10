Czy siatkarze zakończą fatalną passę?

Po trzech meczach obecnego sezonu można powiedzieć krótko: słaby, słabszy, Indykpol AZS.

Trzy wygrane sety i zero punktów na pewno chluby klubowi nie przynoszą, tym bardziej że miał walczyć o czołową ósemkę, a tymczasem zdecydowanie bliżej mu do spadku (w tym sezonie z PlusLigą pożegnają się aż trzy ekipy). Oczywiście to były dopiero trzy kolejki, więc do końca fazy zasadniczej jeszcze wiele punktów jest do zdobycia, tylko że z drugiej strony kto ma te punkty zdobywać? Warto przypomnieć, że w pierwszych dwóch kolejkach nie zagrał Karlitzek, co ponoć miało być jedną z przyczyn obu porażek, ale z ZAKSĄ Niemiec już zagrał, no i w pierwszym secie w siedmiu atakach nie zdobył nawet punktu!

Sam Hadrava, który też jak na razie jakoś szczególnie nie błyszczy, oraz Szerszeń, meczu nie wygrają, tym bardziej że "strzelec strzela, a Pan Bóg kule nosi", co przekładając na język siatkarski oznacza, że "tylko Tervaportti wie, gdzie piłka poleci", co akurat dla rozgrywającego nie jest zaletą.

Czasem gdy zespołowi nie idzie, to podczas przerwy może wstrząsnąć nim trener, dobitnie mówiąc, co sądzi o grze swych podopiecznych oraz co im zrobi po meczu w szatni, gdy się nie poprawią. Tymczasem Juan Manuel Barrial sprawia wrażenie albo przestraszonego, albo zawstydzonego, albo już nie wiemy co.

W efekcie olsztynianie zdobędą kilka punktów, potem rywale im odskakują, chociaż wcale nie grają jakiejś wybitnej siatkówki, i wygrywają seta. A potem drugiego i trzeciego...

Czy tak będzie też w niedzielę? Przekonamy się wieczorem. Początek o godz. 17.30.



* Inne mecze 5. kolejki, piątek: Cuprum Stilon Gorzów - Nowak-Mosty MKS Będzin (20.30); sobota: BOGDANKA LUK Lublin - Asseco Resovia Rzeszów (14.45), Trefl Gdańsk - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (17.30), Steam Hemarpol Norwid Częstochowa - Jastrzębski Węgiel (20.30); niedziela: PGE GiEK Skra Bełchatów - Ślepsk Malow Suwałki (14.45), Indykpol AZS Olsztyn - PSG Stal Nysa (17.30); poniedziałek: GKS Katowice - Barkom Każany Lwów (17.30), PGE Projekt Warszawa Aluron CMC Warta Zawiercie (20.30).