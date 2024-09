Ruszają rozgrywki II ligi siatkarzy

Paweł Borkowski podkreśla, że jego drużyna to mieszanka doświadczenia i młodości, bo dołączyli do niej juniorzy, którzy będą dopiero zbierać doświadczenie w seniorskich rozgrywkach.

Olsztynianie w poprzednim sezonie bez większych problemów wygrali rozgrywki niższego szczebla na Warmii i Mazurach, a następnie dwa turnieje barażowe o awans. Teraz czeka ich rywalizacja z 11 drużynami z północno-wschodniej i centralnej Polski. Najtrudniejsi rywale to m.in.: NECKO Augustów, Camper Wyszków i Sparta Grodzisk

Mazowiecki. Ale uważać trzeba też na zespoły ze stolicy: MOS Wola Tramwaje Warszawskie i Metro Family.

W okresie przygotowawczym AZS wziął udział w dwóch turniejach towarzyskich – w Starych Babicach i Kętrzynie. - Wynik nie był dla nas ważny. Podeszliśmy do tego szkoleniowo – podkreśla trener Borkowski.

Do drużyny wrócili: doświadczony rozgrywający Rafał Maluchnik i przyjmujący Dawid Deptuła. - Reszta to zawodnicy, którzy reprezentowali nasz klub w poprzednim sezonie. Mamy też graczy z PlusLigi. Są to Szymon Patecki i Kacper Sienkiewicz.

Obaj trenowali z nami w ostatnich tygodniach i byli z nami na dwóch turniejach. Dołączyło do nas również większe grono juniorów, którzy będą ogrywać się przed MPJ. Mamy dużo młodzieży i chcemy ją ogrywać. Dlatego celujemy w środek tabeli. Ale nie chcemy być chłopcem do bicia. Będziemy walczyli także z tymi najlepszymi i chcemy uzyskać jak najlepszy wynik w tym sezonie – tłumaczy szkoleniowiec.

Rafał Maluchnik grał już w AZS-ie w latach 2017-19. Później przeniósł się do Olimpii Sulęcin, z którą wywalczył awans do I ligi. Później reprezentował także barwy dwóch drugoligowych Aniołów Toruń i Sparty Grodzisk Mazowiecki. Dlaczego zdecydował się na Olsztyn? - Chciałem wrócić do rodzinnych stron i poukładać sobie tutaj

życie. Nie chcę się rozstawać z siatkówką. Ucieszyłem się bardzo, że chłopaki awansowali do II ligi. Chcę reprezentować Olsztyn i liczę na to, że będziemy osiągać dobre wyniki – mówi 29-letni rozgrywający. - Chyba jestem najstarszy w kadrze, ale są tu zawodnicy z potencjałem, którzy chcą trenować i się rozwijać. Cała przyszłość przed nimi. Nie wiem na co nas stać. Sam jestem ciekaw pierwszego meczu. Trenujemy od miesiąca, a wcześniej nie miałem styczności z większością chłopaków. Pięć lat temu trenowałem jedynie z Oliwierem Kubackim i Tomkiem Narkunem. Liczę, że spokojnie się utrzymamy. Ale może będzie stać nas na czwórkę? - z nadzieją w głosie kończy Rafał Maluchnik.

Dla Kacpra Sienkiewicza dołączenie do drużyny to szansa na zdobywanie doświadczenia i regularne występy w seniorskich rozgrywkach. A ponieważ jest w szerokiej kadrze występującego w PlusLidze Indykpolu AZS Olsztyn, więc czuje się jedną z kluczowych postaci układanki trenera Pawła Borkowskiego. - Myślę, że przeniosłem tutaj parę doświadczeń z pierwszej drużyny Indykpolu. Przeniosłem też na pewno atmosferę, która trochę nas podbudowała. Pokazały to turnieje sparingowe. Wiem, że to ja mogę być liderem na boisku. Młodsi chłopacy patrzą na mnie, więc mogę być dla nich przykładem. Chcę udźwignąć tę presję.

Sezon drużyna z Kortowa zainauguruje w sobotę o 18 wyjazdowym spotkaniem z MTS Międzyrzec Podlaski.