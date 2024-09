Olsztynianki urwały punkt zwyciężczyniom Ligi Mistrzów!

* English Perfect AZS UWM Olsztyn - KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg 2:3



Wiktoria Wróbel – Natalia Bajor 3:2 (5-11, 13-11, 6-11, 11-8, 12-10)

Aleksandra Jarkowska – Elizabeta Samara 0:3 (2-11, 6-11, 6-11)

Klaudia Szadkowska – Kinga Stefańska 1:3 (1-11, 11-9, 1-11, 4-11)

Wiktoria Wróbel – Elizabeta Samara 3:2 (7-11, 11-7, 6-11, 12-10, 12-10)

Aleksandra Jarkowska – Natalia Bajor 0:3 (7-11, 7-11, 6-11)

Drużyna z UWM w poprzednim sezonie w świetnym stylu wygrała I ligę.

Pierwsze spotkanie po awansie rozegrała 8 września. Na wyjeździe uległa

0:3 Startowi Nadarzyn.

W pierwszym domowy meczu w Warmińsko-Mazurskim Centrum Szermierki i Kultury Fizycznej przy ul. Oleckiej podopieczne trenera Michała Ogrodniczka zmierzyły się z najbardziej utytułowaną drużyną żeńskiego tenisa stołowego w Polsce – KTS-em Enea Siarkopol Tarnobrzeg. Mistrzynie kraju i najlepszy zespół

Europy w poprzednich trzech sezonach wystawił do walki m.in.

uczestniczki tegorocznych igrzysk olimpijskich – Natalię Bajor i Rumunkę

Elizabetę Samarę. I to właśnie te rywalki pokonała po zaciętych

pojedynkach Wiktoria Wróbel! Rywalki jednak okazały się zdecydowanie

lepsze od Aleksandry Jarkowskiej, która dwukrotnie przegrała 0:3. Do

zwycięstwa zespołu z Tarnobrzega przyłożyła się także grająca trenerka

Kinga Stefańska, która 3:1 wygrała z Klaudią Szadkowską.

"Mimo przegranej 2-3, ten wynik dla nas jest jak wygrana. Każdy punkt

będzie na wagę złota, aby zrealizować ten cel, jakim jest utrzymanie po

wielu latach w Ekstraklasie kobiet. Zdobyliśmy punkt z zespołem, który prawdopodobnie wygra całe rozgrywki, no i muszę przyznać, że smakuje on wyśmienicie" – mówił po meczu trener Michał Ogrodniczak.

"Nie spodziewałam się, że jestem w stanie wygrać. Bo jednak są to bardzo dobre zawodniczki. No i w sumie jestem zaskoczona. Bardzo mnie to cieszy, że udało nam się zdobyć wymarzony punkt. Tarnobrzeg to zdecydowanie najlepszy zespół w Polsce i Europie" – komentowała natomiast Wiktoria Wróbel.