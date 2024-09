Tour de France - w 2028 roku kolizja terminów z igrzyskami

Organizatorzy Tour de France - największego i najbardziej prestiżowego wyścigu kolarskiego - nie są zadowoleni z daty igrzysk olimpijskich w 2028 roku, bo wszystko wskazuje na to, że będą zmuszeni zrezygnować z tradycyjnego, lipcowego terminu.

Igrzyska w Los Angeles odbędą się w dniach 14-30 lipca, czyli rozpoczną się w dniu święta narodowego we Francji, które zawsze wypadało w środku "Wielkiej Pętli". Wstępne przymiarki wskazują, że TdF będzie musiał zostać przełożony na sierpień.

Dyrektor wyścigu Christian Prudhomme nie jest z tego zadowolony.

"Nie do nas należy ostateczna decyzja, a do światowej federacji (UCI). Zobaczymy, na dziś nie mam pojęcia. Niezależnie od tego, czy przed igrzyskami, czy po Tour na pewno się odbędzie" - powiedział Prudhomme w wywiadzie dla jednego z branżowych portali i przypomniał, że nawet w pandemicznym roku 2020 impreza doszła do skutku, a trzytygodniowe zmagania rozpoczęły się wtedy 29 sierpnia.

Organizująca wyścig firma ASO już w tym roku musiała zrezygnować z zakończenia wydarzenia w Paryżu - ze względu na przygotowania stolicy Francji do roli gospodarza igrzysk - i kolarze kończyli rywalizację w Nicei.

W latach olimpijskich Tour de France często rozpoczynał się pod koniec czerwca (w tym roku 29.06), ale przy rozpoczęciu igrzysk w Los Angeles już 14 lipca (prawie dwa tygodnie wcześniej niż w tym roku) nawet taka data nie byłaby możliwa.

Jedną z możliwości byłoby przełożenie TdF na sierpień, co jednak uniemożliwiłoby ściganie w dniu święta narodowego Francji, obchodzonego 14 lipca. Alternatywą, według nieoficjalnych informacji, byłaby data 25 czerwca - 16 lipca, ale wtedy olimpijskie zawody w kolarstwie musiałyby zostać przełożone na drugi tydzień igrzysk.

Obie alternatywy miałyby duże konsekwencje dla całego kalendarza wyścigów, np. sierpniowy termin "Wielkiej Pętli" spowodowałby znaczne opóźnienie rozpoczynającej się zwykle w drugiej połowie tego miesiąca hiszpańskiej Vuelty. Z kolei rozegranie TdF w czerwcu oznaczałoby kolizję terminów z np. Tour de Suisse, Criterium du Dauphine i mistrzostwami krajowymi i znacznie skróciłaby się przerwa po odbywającym się zwyczajowo w maju Giro d'Italia.