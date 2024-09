Trzy dni z Ligą Mistrzów

Przez dwie dekady w Champions League startowały 32 drużyny, podzielone na osiem grup. Od tego sezonu uczestników będzie 36, a fazę grupową zastąpił system ligowy, tzn. wszystkie zespoły będą sklasyfikowane w jednej, wspólnej tabeli.

Między 17 września a 29 stycznia każdy zmierzy się z ośmioma różnymi rywalami (czterema u siebie i czterema na wyjeździe), których wyłoniło sierpniowe losowanie. Drużyny, które zajmą miejsca 1-8, zakwalifikują się bezpośrednio do 1/8 finału, te z lokat 9-24 o awans do tej rundy powalczą w barażach. Pozostałe kluby zostaną wyeliminowane.

Po fazie ligowej, w lutym, rozegrane zostaną baraże o 1/8 finału, a później rywalizacja odbywać się będzie w znanym formacie pucharowym, czyli przegrani dwumeczów odpadają.

Nowością są m.in. dni, w jakie rozgrywane będą mecze Ligi Mistrzów. Dotychczas odbywały się one we wtorki i środy. Teraz 1. kolejka rozłożona będzie na trzy dni, a wszystkie spotkania ostatniej rozegrane zostaną w środę.

Spośród wtorkowych meczów 1. kolejki uwagę przykuwa starcie na San Siro, gdzie AC Milan podejmie Liverpool. Ta para rozegrała w 2005 roku jeden z najbardziej pamiętnych finałów w historii Champions League w Stambule, gdzie "Rossoneri" prowadzili do przerwy 3:0, ale angielska drużyna, w składzie z bramkarzem Jerzym Dudkiem, doprowadziła do wyrównania, a później triumfowała w konkursie rzutów karnych.

Dwa lata później zespoły spotkały się ponownie w finale w Atenach, gdzie Milan zrewanżował się "The Reds", zwyciężając 2:1. Od tego czasu drużyny te rywalizowały w LM tylko dwa razy - w fazie grupowej sezonu 2021/22. Oba spotkania wygrał wówczas Liverpool (3:2 u siebie i 2:1 na wyjeździe).

Również we wtorek obronę tytułu rozpocznie Real Madryt, rekordzista pod względem liczby triumfów zarówno w Pucharze Europy, jak i w samej Lidze Mistrzów (od sezonu 1992/93). Pierwszym rywalem "Królewskich" będzie niespodziewany wicemistrz Niemiec VfB Stuttgart, powracający po 14-letniej przerwie do najbardziej prestiżowych rozgrywek klubowych w Europie.

Starcie Manchesteru City z Interem Mediolan zaplanowano na środę. Przeciwko angielskiemu klubowi, triumfatorowi LM w 2023 roku, może zagrać Piotr Zieliński. Inter pozyskał reprezentanta Polski tego lata, kiedy skończył się kontrakt 30-letniego pomocnika z Napoli. W niedzielę Zieliński zadebiutował w meczu ligowym z Monzą (1:1).

"The Citizens", podobnie jak inne czołowe angielskie kluby, mają w najbliższych tygodniach napięty grafik. Cztery dni po meczu z Interem mistrz Anglii podejmie wicelidera tabeli Premier League - Arsenal Londyn.

"Nie mam opinii o nowym formacie. UEFA tak zdecydowała, a my chcemy tu być, więc będziemy grać w nowym formacie. Mamy więcej meczów w kalendarzu, ale jest jak jest. Co możemy zrobić? W środę zmierzymy się z najlepszym klubem we Włoszech, a w niedzielę - z naszym najlepszym rywalem w Anglii. We wtorek kolejny mecz. Mamy akademię, musimy się przystosować" - powiedział hiszpański trener Josep Guardiola.

W czwartek do akcji wkroczy m.in. Robert Lewandowski, czyli trzeci najlepszy strzelec w historii Ligi Mistrzów z 94 bramkami. Jego Barcelona zmierzy się na wyjeździe z AS Monaco, którego bramkarzem jest kontuzjowany obecnie Radosław Majecki.

W sumie w fazie ligowej Champions League może teoretycznie wziąć udział 15 Polaków - choć trzech z nich jest na liście B (rezerwowej). Poza Lewandowskim, Majeckim i Zielińskim, biało-czerwonych można znaleźć w: Juventusie Turyn (Arkadiusz Milik, obecnie kontuzjowany), Young Boys Berno (Łukasz Łakomy), Aston Villi (Oliwier Zych, Matty Cash), Bolonii (Łukasz Skorupski, Kacper Urbański), FC Salzburg (Kamil Piątkowski), Club Brugge (Michał Skóraś), Borussii Dortmund (Marcel Lotka), Celticu Glasgow (Maik Nawrocki), Arsenalu Londyn (Jakub Kiwior) oraz AC Milan (Dariusz Stalmach).

Bologna, Aston Villa i Slovan zagrają w Lidze Mistrzów po raz pierwszy. Jeszcze większe powody do zadowolenia mają drużyny Girony i Brestu, które dotychczas nigdy jeszcze nie wystąpiły w żadnych europejskich rozgrywkach. Stadion Brestu nie spełnia wymogów UEFA, więc rywali francuski zespół podejmować będzie w Guingamp.

W 3. rundzie eliminacji odpadła Jagiellonia Białystok, która przegrała dwumecz z norweskim Bodoe/Glimt. Mistrz Polski uległ później także Ajaxowi Amsterdam w 4. rundzie eliminacji Ligi Europy i wystąpi w fazie ligowej Ligi Konferencji, podobnie jak Legia Warszawa. W LE i LK także zamieniono fazę grupową na ligową.

Wraz z nowym formatem zmieniła się także pula nagród. UEFA planuje przekazać klubom uczestniczącym we wszystkich europejskich pucharach (oraz Superpucharze Europy) łącznie ok. 3,3 miliarda euro, czyli o ponad pół miliarda więcej niż w ostatnich sezonach. Przykładowo, za sam awans do fazy ligowej Ligi Mistrzów każdy klub otrzyma 18,62 mln euro (dotychczas 15,64 mln), a za awans do finału i zwycięstwo w nim - 25 mln euro (wcześniej 20 mln).