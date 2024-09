Francja odzyskała pewność siebie

Trener reprezentacji Francji Didier Deschamps wykorzystuje Ligę Narodów do odmłodzenia zespołu i nawet zawstydzająca porażka w Paryżu z Włochami nie zmieniła jego planów. W poniedziałek mecz na ławce rezerwowych rozpoczęli m.in. Kylian Mbappe i Antoine Griezmann, co nie przeszkodziło jego podopiecznym w odniesieniu zdecydowanego zwycięstwa z również przebudowywaną drużyną Belgii.

Belgowie odważnie otworzyli spotkanie, stworzyli kilka groźnych sytuacji, ale w miarę upływu czasu gospodarze uzyskiwali coraz większą przewagę. Jej efektem były trafienia Randala Kolo Muaniego w 29. minucie i Ousmane Dembele w 57. Zwycięstwo mogło być nawet bardziej okazałe, ale kilku świetnych sytuacji nie wykorzystał wprowadzony na ostatnie pół godziny Mbappe.

W Budapeszcie występujący jako gospodarze Izraelczycy nie mieli wiele do powiedzenia w starciu ze świetnie prezentującymi się w Lidze Narodów Włochami. Drugą bramkę w tych rozgrywkach zdobył 24-letni pomocnik Interu Mediolan Davide Frattesi, a na listę strzelców wpisał się także napastnik Fiorentiny Moise Kean. W końcówce honorowe trafienie dla Izraela uzyskał Mohammed Abu Fani.

W grupie B3 Słowenia wygrała 3:0 w Lublanie z Kazachstanem, a hat-trickiem popisał się 21-letni napastnik RB Lipsk Benjamin Sesko. W drugim meczu Norwegowie u siebie pokonali 2:1 Austrię, a o ich zwycięstwie przesądził jak zwykle niezawodny Erling Haaland.

W B4 Walijczycy już po trzech minutach prowadzili na wyjeździe z Czarnogórą 2:0 po golach Kieffera Moore'a i Harry'ego Wilsona. Wprawdzie później do siatki już nie trafiali, ale gospodarze zdołali odpowiedzieć tylko jedną bramką i jako jedyni w tej grupie pozostają bez punktów. W Izmirze trzy bramki dla Turcji zdobył Kerem Akturkoglu, a jego zespół pokonał Islandię 3:1 i prowadzi w tabeli.

W grupie C2 na uwagę zasługuje wysokie wyjazdowe zwycięstwo Kosowa z Cyprem 4:0. Mecz ten został jednak przerwany na kilkadziesiąt minut, bowiem na trybunach pojawił się transparent z napisem „Kosowo jest serbskie”. Cypr jest jednym z tych krajów, które nie uznały niepodległości Kosowa. Kontrowersyjny baner, który wzburzył gości, został usunięty dopiero po interwencji policji.

Polscy piłkarze w przegrali w niedzielę na wyjeździe z Chorwacją 0:1 i z dorobkiem trzech punktów zajmują trzecie miejsce w A1. Druga kolejka Ligi Narodów zakończyła się we wtorek już po oddaniu gazety do druku.