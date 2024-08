Siatkarski piątek w Węgorzewie

Siatkarze Indykpolu AZS w miniony weekend rozegrali pierwsze spotkania sparingowe. Zawodnicy prowadzeni przez Juana Manuela Barriala dwukrotnie 3:1 pokonali Trefla Gdańsk. Mocną stroną ekipy ze stolicy Warmii i Mazur była zagrywka – o czym świadczą 22 asy serwisowe w obu spotkaniach. Olsztynianie z dobrej strony pokazali się także w przyjęciu oraz w grze systemem blok-obrona.



- Cieszy nas wynik, bo wygraliśmy dwa sparingi, a jak wiemy - zwycięstwa budują – przyznaje Daniel Gąsior, atakujący akademików z Kortowa. – Mamy materiał, który będziemy analizować wspólnie ze sztabem. Zdajemy sobie sprawę, że jest jeszcze wiele rzeczy do poprawy przed sezonem. Mamy jednak trochę czasu, aby je doszlifować.

Na duży plus wymieniłbym także zespołowość. Każdy zawodnik, który miał szansę zagrać, pokazał się z dobrej strony. Myślę, że każdy wykorzystał swoją szansę i widać, że jesteśmy zespołem, który chce walczyć - dodaje Gąsior.

Najbliższym rywalem siatkarzy Indykpolu AZS będzie Ślepsk Malow Suwałki, a spotkania odbędą się w Węgorzewie. Ekipa prowadzona przez Dominika Kwapisiewicza rozegrała do tej pory już trzy mecze kontrolne. W pierwszym drużyna z Suwałk pokonała REA Bas Białystok (4:0). Biało-niebiescy rozegrali w miniony weekend dwukrotnie zmierzyli się z Nowak-Mosty MKS Będzin. W pierwszym z nich zwyciężyli 3:1, a drugie starcie zakończyło się remisem 2:2.

Choć do drużyny ze stolicy Warmii i Mazur dołączył Moritz Karlitzek, to w sparingach zabraknie natomiast Jana Hadravy. Kapitan akademików z Kortowa wraz z reprezentacją Czech rozegra dwa mecze eliminacyjne do mistrzostw Europy z Czarnogórą (24.08) oraz Norwegią (29.08).

Co będzie najważniejsze dla siatkarzy z Olsztyna podczas starcia z ligowym rywalem? - Myślę, że realizacja celów, które wyznaczy nam trener. Każda drużyna jest w takim momencie przygotowań, w którym wciąż jest wiele zajęć na siłowni. Dlatego myślę, że nie wszystko będzie nam wychodzić jeszcze tak, jakbyśmy tego chcieli – na to przyjdzie jeszcze czas. Dlatego najważniejsza będzie realizacja założonych celów – kończy atakujący siatkarzy z Kortowa.

Początek piątkowego meczu w hali przy ul. Pionierów 6 w Węgorzewie o godz. 17. Bilety w cenie 30 zł dostępne w kasach OSiR Węgorzewo oraz przed wejściem do hali. Sobotni mecz jest zamknięty dla publiczności – początek o godz. 11.