Broń lepiej broniła

* Broń Radom - Stomil Olsztyn 2:1 (0:1)

0:1 - Paweł Flis (10), 1:1 - Sebastian Kobiera (27), 2:1 - Michał Wrzesiński (77)

Piłkarze Stomilu Olsztyn niestety przegrali w Radomiu z miejscową Bronią. Mecz dobrze się rozpoczął dla podopiecznych Piotra Zajączkowskiego, ale ostatecznie gospodarze wygrali 2:1.

Szkoleniowiec Piotr Zajączkowski dokonał dwóch zmian w składzie w porównaniu ze zwycięskim meczem z Wartą Sieradz (4:1). Do bramki powrócił młodzieżowiec Łukasz Jakubowski, a w ataku od pierwszej minuty widzieliśmy Kacpra Sionkowskiego, który w minioną niedzielę z dobrej strony pokazał się w meczu czwartoligowych rezerw.

Olsztynianie na prowadzenie wyszli w 10. minucie spotkania. Dobrze z rzutu rożnego dośrodkował Karol Żwir, a najwyżej w polu karnym wyskoczył obrońca Paweł Flis i głową trafił do bramki rywala. Chwilę wcześniej stały fragment gry wywalczył Tamaz Babunadze strzałem z dystansu.

Gospodarze do wyrównania doprowadzili w 27. minucie z rzutu karnego. Jedenastkę pewnie wykonał Sebastian Kobiera, chwilę wcześnie w polu karnym Hamed Junior Timité został faulowany przez Piotra Jakubowskiego. Pod koniec pierwszej połowy Łysiak ładnie przymierzył po wrzutce od Karola Żwira, ale niestety piłka przeleciała obok bramki.

Broń Radom w drugiej połowie naciskała od początku, ale bramkę strzelili dopiero w 77. minucie spotkania. Michał Wrzesiński popisał się pięknym uderzeniem z dystansu i Jakubowski w tej sytuacji był bez szans. Wcześniej swoich szans szukał Denis Gojko, ale niestety nic z tego nie wyszło. Pod koniec meczu bardzo blisko wyrównania był Maciej Cichocki, który popisał się ładnym uderzeniem w polu karnym, ale bramkarz Broni nie dał się zaskoczyć.



* GKS Wikielec - Polonia Lidzbark Warmiński 2:2 (0:1)

0:1, 0:2 - Dawid Bogdański (2, 46), 1:2 - Władisław Krasowskij (79), 2:2 - Adam Płotka (84)

W 2. kolejce po 31 minutach Polonia przegrywała 0:2 w Sieradzu, ale zdołała doprowadzić do remisu. Tym razem sytuacja się odwróciła, bo podopieczni trenera Wierzbowskiego na początku drugiej połowy prowadzili 2:0, a mimo to mecz zakończył się remisem. Jak widać, rację miał Czesław Michniewicz, mówiąc kiedyś, że "2:0 to bardzo niebezpieczny wynik"...

* Inne wyniki 4. kolejki: GKS Bełchatów - Jagiellonia II Białystok 1:0 (1:0), ŁKS Łomża - Victoria Sulejówek 2:0 (1:0), Unia Skierniewice - Wisła II Płock 3:1 (0:1), Lechia Tomaszów Mazowiecki - Świt Nowy Dwór Mazowiecki 1:0 (1:0), Warta Sieradz - Pelikan Łowicz 0:5 (0:3), Mławianka Mława - Legia II Warszawa 1:4 (1:1), Wigry Suwałki - Sokół Aleksandrów Łódzki 2:2 (1:0).