Mistrzowie oraz wielcy przegrani

Na Stadionie Śląskim wystartuje m.in. rekordzista świata i mistrz olimpijski z Paryża w skoku o tyczce Szwed Armand Duplantis (6,25 m) i jedyna polska medalistka ostatnich igrzysk w lekkiej atletyce Natalia Kaczmarek (brąz na 400 m). Decyzję o starcie w zawodach podjęło 52 lekkoatletów, którzy w Paryżu stanęli na podium.

- Ostatnio padło na memoriale 29 rekordów świata, kontynentu, kraju, a w czterech konkurencjach obejrzeliśmy najlepsze wyniki na świecie tamtego roku. Wtedy zawodnicy dopiero budowali formę na imprezę docelową, a teraz już ją mają.



Jesteśmy tuż po igrzyskach, wszyscy w topowej dyspozycji. To jedna sprawa, drugą jest sportowa złość. Będą u nas mistrzowie z Paryża, ale i ci, którzy tam przegrali i za wszelką cenę chcieliby coś udowodnić - wyjaśnia dyrektor Małachowski.

Sprinterka Ewa Swoboda zaapelowała o jak największą frekwencję na trybunach. - Tyle osób, ile na igrzyskach oglądało lekkoatletykę na Stade de France, tutaj nie będzie, bo mamy po prostu nieco mniejszy stadion. Ale mam jedno marzenie. Żebyście na polskiej Diamentowej Lidze byli na trybunach tak głośni jak Francuzi – stwierdziła.

Do tej pory kibice kupili już ponad 30 tys. wejściówek. - Teraz marzymy o dokładnie 41 201 sprzedanych biletów. To będzie oznaczać, że Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej ustanowi rekord frekwencji na zawodach lekkoatletycznych w Polsce w erze, odkąd na stadionach nie ma już ławek tylko numerowane siedzenia – zaznaczył dyrektor ds. komunikacji mityngu Marek Plawgo.

Zawody rozpoczną się o godz. 14.00, a część „diamentowa”, składająca się z 14 konkurencji, ruszy dwie godziny później.

Organizatorzy potwierdzili starty m.in. Duplantisa, Norwega Jakoba Ingebrigtsena (złoto na 5000 m), Holenderki Femke Bol, która w Paryżu zdobyła trzy medale (w tym złoty w sztafecie mieszanej 4x400 m), katarskiego skoczka wzwyż Mutaza Essy Barshima (brąz) i amerykańskiego kulomiota Ryana Crousera, który w Paryżu zdobył swój trzeci z rzędu złoty medal olimpijski.

Poza klasyfikacją DL rozegranych zostanie sześć dodatkowych konkurencji, w tym konkursy rzutu młotem kobiet i mężczyzn, w których nagrody będą takie same, jak w części głównej. Piętnasta edycja memoriału będzie 12. z 14 mityngów kwalifikacyjnych. Finał zostanie rozegrany 13-14 września w Brukseli.

Ubiegłoroczny memoriał – po raz drugi zorganizowany w ramach DL - zajął drugie miejsce w rankingu World Athletics za rok 2023. Lepszy pod względem wyników sportowych okazał się tylko finał "diamentowego" cyklu w amerykańskim Eugene.

Pierwsze zawody prestiżowego cyklu na Stadionie Śląskim dwa lata temu obejrzało gratis 30 tys. kibiców. Wtedy impreza zajęła w kalendarzu miejsce odwołanych z powodu ograniczeń pandemicznych zawodów w Chinach. W roku 2023 wprowadzono płatne bilety, na trybunach zasiadło 25 tys. ludzi, a impreza włączona została do Diamentowej Ligi na pięć lat, po jednogłośnym głosowaniu organizatorów pozostałych 14 mityngów cyklu.

Silesia Memoriał Skolimowskiej odbywa się na Stadionie Śląskim od 2018 roku, wcześniej lekkoatleci rywalizowali w stolicy.

W lutym 2024 przed głównym wejściem na chorzowską arenę stanął pomnik Skolimowskiej. Złota medalistka w rzucie młotem igrzysk olimpijskich w Sydney (2000) zmarła niespodziewanie 18 lutego 2009 roku podczas zgrupowania w Portugalii. Miała 26 lat. Przyczyną śmierci był zator tętnicy płucnej.