Znakomity początek piłkarskiego weekendu

* Stomil Olsztyn - Warta Sieradz 4:1 (1:0)



1:0 - Karol Żwir (35), 2:0 - Tamaz Babunadze (53), 3:0 - Jakub Fronczak (61), 4:0 - Tamaz Babunadze (86), 4:1 - Mateusz Popczyk (90)

Stomil Olsztyn: 12. Mateusz Małecki - 15. Piotr Jakubowski (62, 9. Kacper Sionkowski), 4. Paweł Flis, 6. Adam Paliwoda, 21. Mateusz Jońca - 26. Jakub Fronczak (81, 23. Mateusz Pajdak), 28. Piotr Łysiak, 10. Karol Żwir, 19. Denis Gojko - 24. Tamaz Babunadze (88, 14. Eryk Kosek), 17. Jakub Karpiński (88, 5. Maciej Kurpiel).



Szkoleniowiec Piotr Zajączkowski dokonał zmian z kadrze w porównaniu z ostatnim zremisowanym 0:0 meczem z Lechią Tomaszów Mazowiecki. W bramce zobaczyliśmy Mateusz Małeckiego, który w III-ligowcu debiutował w pucharowym meczu z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Na ławce rezerwowych zasiadł Kacper Sionkowski, a od 1. minuty w ataku grał Jakub Karpiński.

Pierwsza połowa spotkania zakończyła się prowadzeniem olsztyńskiego zespołu. Bramkę w 35. minucie strzelił Karol Żwir, który pokonał bramkarza gości uderzeniem z siedmiu metrów. Wcześniej bardzo blisko trafienia do bramki był Tamaz Babunadze, który chciał zaskoczyć golkipera Warty Sieradz uderzeniem z dystansu.

Po wznowieniu gry olsztynianie podwyższyli prowadzenie. Denis Gojko idealnie dośrodkował z prawej strony, do piłki najwyżej wyskoczył Gruzin Tamaz Babunadze i głową wpakował piłkę do siatki. W 61. minucie Stomil podwyższył na 3:0, swojego drugiego gola w tym sezonie strzelił Jakub Fronczak, który wykorzystał dobre podanie od Piotra Łysiaka. Wynik spotkania pod koniec spotkania ustalił Tamaz Babunadze, który minął bramkarza i strzelił do pustej bramki.

Olsztynianie po trzech kolejkach mają na swoim koncie siedem punktów i przewodzą w ligowej tabeli.

Kolejne spotkanie Stomil Olsztyn zagra na wyjeździe z Bronią Radom. Spotkanie zaplanowano na środę (21 sierpnia 2024 roku) o godzinie 19:26.