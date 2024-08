Ligowy weekend Stomil zacznie w czwartek

Sztab szkoleniowy olsztyńskiego zespołu zdecydował się na przełożenie meczu na czwartek ze względu na to, że następna kolejka III ligi wypada w środę, więc piłkarze Stomilu dzięki temu będą mieli dłuższy czas na regenerację. Spotkanie w świąteczny czwartek nie będzie miało wpływu na słabszą frekwencję na stadionie, bo tego dnia większość kibiców będzie miała wolne od pracy. Z takiego rozwiązania zadowolony jest także Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie, który będzie miał więcej czasu na przygotowanie boiska na mecz kobiecej Ekstraligi Stomilanki - Skra Częstochowa ( 18 sierpnia, g. 12).

Olsztynianie po dwóch pierwszych kolejkach mają na swoim koncie cztery punkty. Przypomnijmy, że na inaugurację rozgrywek Stomil u siebie wygrał 4:3 z Unią Skierniewice, a w ostatnim meczu zremisowali bezbramkowo w Tomaszowie Mazowieckim z miejscową Lechią.

Teraz rywalem podopiecznych Piotra Zajączkowskiego będzie Warta Sieradz, która też ma cztery punkty na koncie. W pierwszym meczu wygrali na wyjeździe 1:0 z Legią II Warszawa, a w ostatniej kolejce stracili punkty z Polonią Lidzbark Warmiński. Tak to należy określić, bo prowadzili 2:0, ale beniaminek z Lidzbarka - grając bardzo ambitnie - zdołał doprowadzić do remisu 2:2.

W czwartek najprawdopodobniej nadal nie będzie mógł zagrać Jakub Orpik, który ma kłopoty zdrowotne. Poza tym problemy z kośćmi śródstopia ma Kacper Skonieczki, obrońca o podwójnym obywatelstwie (polskie i amerykańskie) zapewne do września poczeka na debiut w Stomilu.

- Liczę na wsparcie naszych wspaniałych kibiców. Widzę, że tworzy się fajny zespół z charakterem, który chce walczyć o każdy metr boiska - mówi przed meczem Piotr Zajączkowski.

Dwaj pozostali przedstawiciele naszego województwa zagrają w sobotę. Polonia Lidzbark Warmiński o godzinie 17 zagra z Bronią Radom, a GKS Wikielec na wyjeździe zmierzy się z Legią II Warszawa (godz. 12).

* 3. kolejka, czwartek: Stomil Olsztyn - Warta Sieradz (15); sobota: Polonia Lidzbark Warmiński - Broń Radom (17), Legia II Warszawa - GKS Wikielec (12), Wigry Suwałki - GKS Bełchatów (18), Sokół Aleksandrów Łódzki - Mławianka Mława (17), Pelikan Łowicz - Lechia Tomaszów Mazowiecki (17), Świt Nowy Dwór Mazowiecki - Unia Skierniewice (17), Wisła II Płock - ŁKS Łomża (13), Victoria Sulejówek - Jagiellonia II Białystok (18).



PO 2 KOLEJKACH

1. Wisła II 4 4:3

Polonia 4 4:3

Stomil 4 4:3

4. Wigry 4 3:2

Warta 4 3:2

Victoria 4 3:2

7. Łomża 4 2:1

8. Świt 4 2:1

9. Unia 3 6:4

10. Broń 2 2:2

11. Sokół 2 1:1

12. Wikielec 2 0:0

13. Bełchatów 1 1:2

14. Mławianka 1 2:3

15. Legia II 1 1:2

Lechia 1 1:2

17. Jagiellonia II 0 2:4

18. Pelikan 0 0:4