Olek - czwarty żeglarz świata

Na Gardzie w klasie O’pen Skiff w kilku kategoriach wiekowych w sumie rywalizowało 300 młodych żeglarzy z 14 krajów. W kategorii wiekowej U-12 Aleksander Grygołowicz (Junga Olsztyn) miał 47 rywali, z których najgroźniejsi byli gospodarze. Gwiazdą imprezy był Samuele Piantoni, który z dziesięciu wyścigów eliminacyjnych wygrał... dziesięć! Oczywiście przed ostatnim dniu mistrzostw, w którym miały się odbyć jeszcze trzy wyścigi, był zdecydowanym faworytem.

Zawody odbywały się w optymalnych warunkach pogodowych, Olek zaczął słabo (10. i 9. miejsce), ale potem systematycznie się poprawiał (m.in. trzy razy był drugi).

Oto czołówka po 10 wyścigach: 1. Samuele Piantoni (Włochy) - 8; 2. Côme Zunquin (Francja) - 27; 3. Aleksander Grygołowicz - 31; 4. Gabriele Lizzulli (Włochy) - 32; 5. Fabio Serra (Włochy) - 36.

- Mocna pozycja Włochów jest efektem popularności żeglarstwa oraz tamtejszych warunków pogodowych, bo oni mogą żeglować praktycznie przez cały rok - wyjaśnia Adam Liszkiewicz, klubowy trener Olka Grygołowicza. - U nas jest to niemożliwe. Poza tym w Polsce mamy jakieś 60 łódek tej klasy, a we Włoszech około 150.

Niestety, ostatniego dnia mistrzostw pojawiły się burze, w efekcie odbył się tylko jeden wyścig, który jednak sporo namieszał w czołówce - swoją pozycję stracił żeglarz z Olsztyna, a na piąte miejsce awansowała Włoszka Vittoria Silvestri. Poza tym w dziesiątce były jeszcze jej dwie rodaczki.

- Ostatni wyścig Olkowi nie wyszedł - przyznaje trener Liszkiewicz. - Miał atakować Francuza, a zarazem kontrolować Włocha, który w generalce był tuż za nim. Niestety, tuż po starcie w łódkę Olka uderzyła Włoszka, która w ten sposób go przyblokowała. Trudno ocenić, czy był to przypadek, czy celowe działanie, efekt jednak był taki, że jej rodak dzięki temu awansował ostatecznie na trzecie miejsce. Po zakończeniu mistrzostw Olek się trochę popłakał, bo marzył o podium, ale następnego dnia do niego dotarło, że czwarte miejsce to też olbrzymi sukces. Przecież ten chłopak w ubiegłym roku, po niespełna rocznym żeglowaniu, został wicemistrzem Polski, po kolejnym roku jest czwarty na świecie, w Polsce też pływa rewelacyjnie, a w Pucharze Europy jest drugi - wylicza olsztyński szkoleniowiec.

Po powrocie z mistrzostw świata nie ma mowy o odpoczynku, bowiem wczoraj w Pluskach młodzi żeglarze olsztyńskiej Jungi - w tym oczywiście czwarty zawodnik mistrzostw świata - rozpoczęli sześciodniowy obóz przygotowawczy do mistrzostw Polski, które odbędą się na początku września w Sopocie.

Rok temu Aleksander Grygołowicz wywalczył srebrny medal, a jak będzie teraz? - Jego celem jest złoto - stawia sprawę jasno Adam Liszkiewicz. - Poza tym na podium ma jeszcze szanse Hania Iłowiecka, a Marcel Cichocki może być w czołowej piątce kategorii U-15.

Na koniec sezonu - na przełomie października i listopada - we Włoszech odbędą się ostatnie regaty Pucharu Europy, w którym w klasyfikacji generalnej Aleksander Grygołowicz jest wiceliderem.

* Czołówka mistrzostw świata U-12: 1. Samuele Piantoni - 9; 2. Côme Zunquin - 28; 3. Gabriele Lizzulli - 36; 4. Aleksander Grygołowicz - 39; 5. Vittoria Silvestri (Włochy) - 43.

ARTUR DRYHYNYCZ