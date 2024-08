Powtórzą inauguracyjne emocje?

Piłkarze Stomilu Olsztyn zaskoczyli w pierwszym spotkaniu swoich kibiców. Olsztynianie przegrywali w pierwszej połowie u siebie 0:3 z Unią Skierniewice, by całe spotkanie wygrać 4:3. Takiego emocjonującego spotkania dawno nie było przy al. Piłsudskiego 69a w Olsztynie. Długo pewnie też nie będzie. Teraz podopieczni Piotra Zajączkowskiego wybierają się na wyjazd do Tomaszowa Mazowieckiego, by zmierzyć się z miejscową Lechią.

Olsztynianie w międzyczasie mają za sobą daleką podróż do Bielska-Białej, gdzie rywalizowali z miejscowym Podbeskidziem o prawo gry w I rundzie Pucharu Polski. Szkoleniowiec Piotr Zajączkowski nie ukrywał na konferencji prasowej po meczu, że dla niego priorytetem jest liga. Miało to odzwierciedlenie w wyjściowej jedenastce, w której znaleźli się kolejni debiutanci. W bramce zobaczyliśmy m.in. Mateusza Małeckiego, który w drugiej połowie spotkania popisał się kilkoma fajnymi interwencjami. Nie wiadomo jednak, czy będzie występował w spotkaniach ligowych, bo przeciąga się odejście Łukasza Jakubowskiego ze Stomilu.

W ostatnim spotkaniu na ławce rezerwowych nie znalazł się Jakub Orpik, który bardzo słabo wypadł w meczu z Unią. Zawodnik ma problemy zdrowotne i nie wiadomo, czy w ogóle pojedzie z zespołem na mecz. Zarówno w pierwszym, jak i w drugim meczu mocno poturbowany został gruziński ofensywny gracz Tamaz Babunadze. W meczu z Unią doznał urazu głowy i w pierwszej połowie musiał grać z bandażem na głowie. W meczu pucharowym doznał urazu kostki. Gdyby nie mógł grać, to byłoby spore osłabienie Stomilu, bo nawet w meczu na tle II-ligowego Podbeskidzia wyróżniał się umiejętnościami piłkarskimi.

Lechia Tomaszów Mazowiecki w pierwszym spotkaniu przegrała na wyjeździe 1:2 z Polonią Lidzbark Warmiński. Ciekawostka jest taka, że Stomil do końca sezonu zawsze będzie grał w następnej kolejce z ligowym rywalem Polonii. Dla olsztyńskiego sztabu szkoleniowego to dobra wiadomość, bo zawsze mogą mieć informację na temat rywala prosto z innego warmińskiego miasta. Ostatnie spotkanie na żywo oglądał Piotr Zajączkowski, który wie, jakie są mocne i słabe strony Lechii.

Rywale swoje spotkania aktualnie rozgrywają na sztucznej nawierzchni, bo ich główny stadion przechodzi modernizację, dlatego olsztynianie do tego meczu odbędą treningi na Dajtkach, żeby odwzorować w treningu warunki meczowe. Początek meczu o godzinie 18:00.

Wymarzony początek

Idealnie wypadł stary Polonii Lidzbark Warmiński w rozgrywkach III ligi, która przed własną publicznością pokonała 2:1 wspomnianą Lechię Tomaszów Mazowiecki. Spotkanie idealnie ułożyło się dla gospodarzy, którzy wyszli na prowadzenie za sprawą Sergeya Gurova. Przez większość meczu Polonia grała w przewadze jednego zawodnika, ale straciła bramkę po rzucie karnym. Gospodarze na szczęście wygrali, bo także wykorzystali rzut karny. Gola na wagę trzech punktów strzelił Kostiantyn Czernij.

– Jedyne, czego możemy żałować w tym meczu, to tego, że nie zamknęliśmy spotkania w pierwszej połowie, bo mieliśmy swoje sytuacje – mówił po meczu Daniel Wierzbowski, trener Polonii. – Mieliśmy słabą decyzyjność w tym pierwszym meczu, to się nie przełożyło na podwyższenie wyniku. Druga połowa była pod dużym ciśnieniem. Wiedzieliśmy, że będziemy mieli swoje sytuacje. Wyglądaliśmy w pierwszym meczu solidnie na tle bardzo dobrego rywala. Jest sporo do poprawy, ale ta drużyna będzie rosła w siłę.

Polonia jedzie teraz do Sieradza, gdzie zagra w sobotę o godzinie 17:00 z miejscową Wartą. Rywale w pierwszej kolejce sprawili sporą niespodziankę i pokonali na wyjeździe 1:0 rezerwy Legii Warszawa.



Czas na trzy punkty

Pierwsze spotkanie na własnym stadionie w tym sezonie rozegra GKS Wikielec, który w poprzedniej kolejce bezbramkowo zremisował w Suwałkach z miejscowymi Wigrami. Z przebiegu spotkania punkt wydaje się bardzo cenny. Gospodarze byli zdeterminowani do wygrania u siebie na inaugurację. GKS dzielnie się bronił, ale już w drugiej szukał swoich szans na zdobycie bramki.

Szkoleniowiec Damian Jarzembowski w tym meczu będzie miał do dyspozycji nowego zawodnika. Do GKS-u dołączył ukraiński pomocnik Denys Ostrowśkyj. W regionie kibice mogą go kojarzyć z gry w Olimpii Elbląg, a ostatnio występował w III-ligowych Orlętach Radzyń Podlaski.

Rywalem GKS-u będzie Sokół Aleksandrów Łódzki. W pierwszej kolejce rywale zremisowali u siebie 1:1 z Bronią Radom.

Początek meczu w Wikielcu o godzinie 17:30.

Program 2. kolejki: GKS Bełchatów – Victoria Sulejówek, Jagiellonia II Białystok – Wisła II Płock, ŁKS Łomża – Świt Nowy Dwór Mazowiecki, Unia Skierniewice – Pelikan Łowicz, Broń Radom – Legia II Warszawa, Mławianka Mława – Wigry Suwałki.

EM