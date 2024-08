Krótka pucharowa przygoda Stomilu

* Podbeskidzie Bielsko-Biała - Stomil Olsztyn 2:0 (1:0)

1:0 - Gach (23), 2:0 - Czajkowski (90)

Stomil: Małecki - Kosek, Jakubowski, Paliwoda (46 Flis), Pajdak (65 Borkowski) - Hioki (46 Jońca), Łysiak, Żwir, Gojko - Babunadze (61 Karpiński), Sionkowski (61 Cichocki).

Mecz lepiej rozpoczął się dla gospodarzy, którzy w 6. minucie przeprowadzili groźną akcję zakończoną strzałem w słupek. W 23. minucie gospodarze wyszli na prowadzenie, gdy Kacper Gach uderzeniem z ok. 14 metrów pokonał Mateusza Małeckiego.

Na początku drugiej połowie gospodarze rzucili się do podwyższenia strat, mając kilka dobrych okazji do strzelenia gola, ale świetnie w bramce spisywał się Małecki. Najlepszą zmarnował Kornel Osyra, który z kilku metrów nie trafił w bramkę, a w innej uderzenie Linusa Rönnberga zostało zablokowane. Kwadrans przed końcem szansę na wyrównanie miał Piotr Łysiak, lecz jego uderzenie też zostało zablokowane. Chwilę później mogło być 2:0, ale Lucjan Klisiewicz fatalnie przestrzelił. Inną dobrą sytuację zmarnował Rönnberg, od którego lepszy okazał się Małecki, najjaśniejszy punkt Stomilu we wtorkowym meczu. Także były zawodnik Stomilu Bartosz Florek, który wszedł na końcówkę, próbował pokonać Małeckiego, jednak bez skutku. Pięć minut przed końcem spotkania Małecki efektownie obronił strzał głową napastnika Podbeskidzia. W doliczonym czasie gry wreszcie gospodarzom udało się dopiąć swego i strzelić drugą bramkę. W zamieszaniu strzał oddał Paweł Czajkowski i mimo interwencji Pawła Flisa piłka wpadła do siatki.

* Inne wyniki: Pogoń Siedlce - Lech II Poznań 0:2, Polonia Bytom - GKS Jastrzębie 2:0, Hutnik Kraków - Zagłębie II Lubin 4:1.