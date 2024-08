Krótko o piłce

>>> Crvena Zvezda Belgrad może być rywalem Jagiellonii Białystok w 4., ostatniej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Wcześniej mistrz Polski musi pokonać norweskie Bodoe/Glimt. Jeśli Jagiellonia awansuje, w 4. rundzie pierwsze spotkanie rozegra przed własną publicznością 20 lub 21 sierpnia, a rewanż w stolicy Serbii odbędzie się w kolejnym tygodniu.

Z mistrzem Norwegii w 3. rundzie "Jaga" zmierzy się w środę w Białymstoku i sześć dni później na wyjeździe. Jeśli polski zespół przegra ten dwumecz, wtedy trafi do 4. rundy eliminacji Ligi Europy.

Zwycięzcy dwumeczów 4. rundy eliminacji trafią do fazy grupowej Champions League, a pokonani do fazy ligowej Ligi Europy.

Jeśli natomiast Jagiellonia przegra z Bodoe/Glimt i z kolejnym rywalem, wówczas wystąpi w fazie grupowej Ligi Konferencji.

>>> Jeśli polskie kluby przebrną przez 3. rundę eliminacji Ligi Konferencji, wtedy w ostatniej rundzie Legia Warszawa zagra z Audą Kekava lub FC Drita Gnjilane, Wisła Kraków - z Molde FK lub Cercle Brugge, a Śląsk Wrocław - z Trabzonsporem lub Rapidem Wiedeń.

Losowanie odbyło się w poniedziałek w Nyonie. Mecze 4. ostatniej rundy eliminacji zaplanowano na 22 i 29 sierpnia.

W tym tygodniu polskie zespoły rozpoczną zmagania w 3. rundzie kwalifikacji. W czwartek Legia rywalizować będzie na wyjeździe z Broendby IF, Wisła - na Słowacji ze Spartakiem Trnawa, a dzień wcześniej Śląsk zmierzy się w Szwajcarii z St. Gallen. Rewanże we wszystkich trzech parach zaplanowano na 15 sierpnia.

Jeśli nie odpadną, wtedy polskie kluby w 4. rundzie grać będą pierwsze spotkanie u siebie, a rewanże na wyjeździe.

Do fazy grupowej awansuje 36 drużyn: zwycięzcy 4. rundy eliminacji LK oraz zespoły pokonane w 4 rundzie kwalifikacji Ligi Europy. W tej drugiej grupie może znaleźć się Jagiellonia Białystok, która wciąż ma jednak szansę trafić do fazy ligowej Ligi Mistrzów lub Ligi Europy.

>>> Sobotnimi meczami mistrza Polski Pogoni Szczecin z Górnikiem Łęczna i wicemistrza GKS Katowice z Grot SMS Łódź rozpocznie się sezon Ekstraligi kobiet. Beniaminkami są Resovia Rzeszów i Skra Częstochowa, które zajęły miejsca Medyka Konin oraz UJ Kraków.

W elicie wystąpi 12 drużyn, które będą rywalizowały w dwóch rundach (mecz i rewanż). Ostatnie dwie spadną do I ligi. Runda jesienna zakończy się 10 listopada.

W czerwcu swój pierwszy w historii tytuł mistrzowski wywalczyły szczecinianki, które wyprzedziły GKS Katowice i Czarnych Antrans Sosnowiec.

Katowiczanki w ostatniej kolejce zaprzepaściły szansę na dublet (wcześniej zdobyły pierwszy raz Puchar Polski). Do złota wystarczał im punkt w spotkaniu w Łodzi, ale przegrały 0:1 z SMS-em i musiały się zadowolić drugim miejscem. Pogoń na wyjeździe rozgromiła Rekord Bielsko-Biała 6:0 i okazała się najlepsza w stawce.

W tym sezonie po raz pierwszy katowicki klub ma zespoły piłkarskie w najwyższych klasach rozgrywkowych zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn, którzy po 19 latach wrócili do ekstraklasy. Żeńska sekcja istnieje tam od 2015 roku.

Drużyna trenerki Karoliny Koch została zaprezentowana kibicom w przerwie sobotniego spotkania piłkarzy z Rakowem Częstochowa, a przygotowania do sezonu zakończyła wygranym 8:0 sparingiem z mistrzem Słowacji Spartakiem Myjava.

Wśród ekstraligowych klubów są także Stomilanki Olsztyn, które w debiutanckim sezonie - po udanej rundzie wiosennej - zdołały obronić się przed spadkiem.

* Program pierwszej kolejki: Resovia Rzeszów – Stomilanki Olsztyn (11 sierpnia, g. 17), Pogoń Szczecin - Górnik Łęczna, GKS Katowice – Grot SMS Łódź, Skra Częstochowa – Rekord Bielsko-Biała, Czarni Antras Sosnowiec – Pogoń Dekpol Tczew, Śląsk Wrocław – AP Orlen Gdańsk.