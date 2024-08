Polscy siatkarze w olimpijskim półfinale!

W Paryżu polscy siatkarze po zwycięstwie nad Słowenią awansowali do półfinału turnieju olimpijskiego. Ostatni raz - i jedyny zresztą - udało się to biało-czerwonym podczas olimpiady w Montrealu w 1976 roku!

* Polska – Słowenia 3:1 (25:20, 24:26, 25:19, 25:20)

Od wielu lat Polacy byli uważani za kandydatów do olimpijskiego podium, jednak aż pięć razy barierą nie do pokonania okazywały się dla nich ćwierćfinały.

Ale 5 sierpnia 2024 roku ta fatalna passa wreszcie się skończyła, bo polscy siatkarze w pięknym stylu pokonali Słowenię, dzięki czemu zameldowali się w olimpijskim półfinale.

Mecz stał na znakomitym poziomie, chociaż po ostatniej gładkiej grupowej porażce z Włochami były spore obawy co do formy podopiecznych trenera Grbicia. Obawy okazały się bezpodstawne, bo Polacy pokazali pełnię swoich umiejętności - mieli bardzo groźną zagrywkę (szczególnie Leon, który popisał się nawet trzema asami z rzędu), dobry odbiór, skuteczny atak i szczelny blok.

W półfinale Polacy zmierzą się ze zwycięzcą starcia USA – Brazylia.