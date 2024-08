Trzecioligowcy zaczynają sezon

Dwa lata temu olsztynianie o ligowe punkty rywalizowali m.in. z ŁKS Łódź i Ruchem Chorzów, w poprzednim sezonie ich rywalami były m.in. Kotwica Kołobrzeg i Olimpia Elbląg, ale po dwóch spadkach z rzędu teraz na trzecioligowych boiskach przyjdzie im walczyć m.in. z Pelikanem Łowicz i Victorią Sulejówek... Spektakularny zjazd, który oznacza, że po kilkunastu latach i wydanych wielu milionach złotych Stomil powrócił na czwarty poziom rozgrywkowy.

Przez ostatni tydzień olsztynianie trenowali pod okiem Piotra Gurzędy, który na czas zwolnienia lekarskiego zastępuje na stanowisku Piotra Zajączkowskiego.

Kadra zespołu po spadku z II ligi została praktycznie zbudowana od zera, bowiem z poprzedniego sezonu zostali jedynie Karol Żwir oraz Łukasz Jakubowski. Ten drugi jednak jeszcze w sierpniu może zostać wytransferowany do jednego z I-ligowych klubów. Pierwszym zawodnikiem, który zdecydował się na podpisanie umowy z olsztyńskim III-ligowcem, był Piotr Łysiak, który 12 lat temu ze Stomilem awansował do I ligi. Po odejściu z Olsztyna grał m.in. w Kotwicy Kołobrzeg, Gryfie Wejherowo, a ostatnio w Cartusii Kartuzy.

- Jest nowa drużyna - mówi Łysiak. - Kto oglądał na żywo sparing z Jagiellonią II Białystok, ten widział, jak bardzo nam zależy na tym, by Stomil jak najlepiej wyglądał w lidze. Nowa drużyna to wielka niewiadoma, ale na pewno będą emocje na boisku w meczu z Unią. III liga jest też ciekawa. Wiem, że po spadku z II ligi nastroje kibiców nie są najlepsze, ale zrobimy wszystko, żeby jak najwięcej dać im radości swoimi występami.

Piłkarze Stomilu w pierwszej kolejce zagrają z Unią Skierniewice, która w zeszłym sezonie zajęła drugie miejsce w tabeli - gdyby nowe zasady awansów i spadków obowiązywały już w poprzednim sezonie, to skierniewiczanie graliby w barażach o II ligę. Drużyna miała 11 punktów straty do Pogoni Grodzisk Mazowiecki, ale teraz w Skierniewicach nie ukrywają, że chcieliby bezpośrednio wywalczyć awans. Świadczą o tym transfery, do drużyny dołączył m.in. Szymon Sołtysiński, który w poprzednim sezonie strzelił 19 goli dla Pelikana Łowicz.

Na początku tygodnia indywidualnie trenowali Mateusz Jońca oraz Kacper Skonieczny. Występ tego pierwszego nie jest jednak zagrożony. W ostatnim sparingu z powodu urazu nie grał Kacper Sionkowski, ale w meczu z Unią kibice powinni zobaczyć w akcji byłego napastnika Concordii Elbląg. Wątpliwy jest natomiast występ Gruzina Tamaza Babunadze, który czeka na pozwolenie na pracę w Polsce.



W zeszłym sezonie rozgrywki IV ligi wygrała Polonia Lidzbark Warmiński. Jej działacze konsekwentnie pracowali na ten sukces sportowy i po ruchach transferowych przeprowadzonych przez klub z grodu Ignacego Krasickiego widać, że Polonia chce grać dłużej w III lidze niż tylko sezon.



Kostiantyn Czernij z II-ligowej Olimpii Grudziądz ma zastąpić w ataku Piotra Karłowicza, który przeszedł do Tęczy Biskupiec. O sile zespołu w środku pola ma stanowić Klaudiusz Krasa, który wrócił do regionu bogatszy o doświadczenia m.in. w I-ligowej Resovii o III-ligowym GKS Bełchatów. Polonia ściągnęła także wyróżniającego się zawodnika Olimpii Olsztynek Marka Usovicha. Do Polonii przeszedł też Wiktor Preuss, który półtora roku temu odszedł z GKS Wikielec do Widzewa Łódź, ale nie zdołał się przebić do zespołu występującego w Ekstraklasie. Szkoleniowiec Daniel Wierzbowski będzie miał do dyspozycji także Bartłomieja Danowskiego (Concordia Elbląg), Jana Furmana (roczne wypożyczenie z Radunia Stężyca) i Norberta Florczaka (Mławianka Mława).

Z zespołu odeszli: Marceli Łukasiak, Michał Kwiatkowski (GKS Wikielec), Radosław Galas (Constract Lubawa), Bartłomiej Rodzeński (Pisa Barczewo), Krystian Oleszko (wypożyczenie do Pisy Barczewo) i Sebastian Zajączkowski (bez klubu).

Polonia Lidzbark Warmiński w pierwszym meczu zagra u siebie (sobota, godz. 17) z Lechią Tomaszów Mazowiecki, która poprzedni sezon zakończyła na szóstej pozycji. Na meczu będzie można spotkać zapewne delegację z olsztyńskiego Stomilu, która będzie podglądać rywala, z którym zmierzy się w następnej kolejce.

Natomiast GKS Wikielec rozpocznie sezon od wyjazdu do Suwałk. W sobotę (godz. 17) zagrają z miejscowymi Wigrami.

Rywale w poprzednim sezonie wygrali rozgrywki podlaskiej IV ligi. W składzie rywali gra m.in. doświadczony i znany z występów w Lechu Poznań i Jagiellonii Białystok Maciej Makuszewski.

Więcej o Wikielcu pisaliśmy w czwartkowej Gazecie Olsztyńskiej.

* Inne mecze 1. kolejki: Mławianka Mława - GKS Bełchatów, Sokół Aleksandrów Łódzki - Broń Radom, Legia II Warszawa - Warta Sieradz, Pelikan Łowicz - ŁKS Łomża, Świt Nowy Dwór Mazowiecki - Jagiellonia II Białystok,Wisła II Płock - Victoria Sulejówek.