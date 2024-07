Wyniki Polaków w Paryżu (4)

Pływak Krzysztof Chmielewski uzyskał szósty czas półfinału igrzysk olimpijskich w Paryżu na dystansie 200 m stylem motylkowym i wystąpi w środowym finale. Z dziewiątym wynikiem odpadł jego brat bliźniak Michał.

Krzysztof Chmielewski uzyskał 1.54,28, a najszybszy w półfinale był faworyt, rekordzista świata Węgier Kristof Milak - 1.52,72.

Michał Chmielewski miał czas 1.54,64. Do ósmego Austriaka Martina Espernbergera, który jako ostatni zakwalifikował się do finału, Polak stracił zaledwie dwie setne sekundy.

Finał tej konkurencji zaplanowano na środę na godzinę 20.37.

Maja Dziarnowska (SKŻ Ergo Hestia Sopot) spadła we wtorek z siódmego na ósme miejsce olimpijskich regat w windsurfingowej klasie iQFoil. W gronie 24 zawodniczek prowadzi Brytyjka Emma Wilson. Żeglarze rywalizują w Marsylii.

Wtorkowe wyścigi Dziarnowska rozpoczęła w kiepskim stylu, bo od przedostatniej 23. lokaty, ale później była 13., ósma, szósta oraz 11., co sprawiło, że w klasyfikacji generalnej przesunęła się o jedną pozycję – z siódmej na ósmą.

Wyraźnie prowadzi brązowa medalistka igrzysk w Tokio w 2021 roku w poprzedniej windsurfingowej klasie RS:X i aktualna srebrna medalistka czempionatu globu Wilson, która wygrała cztery z siedmiu wyścigów, dwa razy była też druga.

Za Brytyjką, ze znaczną stratą, plasują się aktualna mistrzyni świata i wicemistrzyni Europy Sharon Kantor z Izraela oraz Włoszka Marta Maggetti.

W stawce 24 deskarzy drugi po sześciu startach jest klubowy kolega Dziarnowskiej Paweł Tarnowski, a prowadzi Holender Luuc van Opzeeland.

Triumfatorzy w klasie iQFoil wyłonieni zostaną w piątek, natomiast żeglarskie zmagania zakończą się w czwartek 8 sierpnia.

Biało-czerwoni ścigają się na igrzyskach w ośmiu klasach, zabrakło ich jedynie w mieszanej klasie 470 oraz w katamaranach Nacra 17. Trzy lata temu na poprzednich igrzyskach w Tokio wystąpiła tylko Aleksandra Melzacka (YKP Gdynia) – z inną załogantką Kingą Łobodą (AZS AWFiS Gdańsk) była 15. w klasie 49erFX.

We Francji w 10 konkurencjach rywalizuje 330 zawodników (po raz drugi w równej liczbie kobiet i mężczyzn) z 65 krajów.