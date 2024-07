Wyniki Polaków w Paryżu (1)

Judoczka Angelika Szymańska przegrała w drugiej rundzie turnieju olimpijskiego z Meksykanką Priscą Acalaraz Aviti przez waza-ari. Polka - tegoroczna wicemistrzyni świata - była w Paryżu jedną z kandydatek do złotego medalu w kat. 63 kg.

Wrocławianka dała się zaskoczyć 18. zawodniczce światowego rankingu już na początku walki. Akcję rywalki sędziowie ocenili na waza-ari. Szymańska potrzebowała pomocy medycznej.

Po wznowieniu pojedynku Polka starała się atakować, ale Meksykanka cały czas umiejętnie kontrowała. Obie zawodniczki otrzymały po ostrzeżeniu, co specjalnie nie miało wpływu na końcowe zwycięstwo Acalaraz Aviti.

We wtorek oprócz Szymańskiej jeszcze dwie inne rozstawione zawodniczki przegrały w drugiej rundzie tej wagi. Liderka światowego rankingu, mistrzyni świata, Holenderka Joanne van Lieshout uległa przez waza-ari Koreance Jisu Kim. Z kolei Japonka Miku Takaichi (nr 8), czterokrotna medalistka MŚ, przegrała w podobnym stylu z Chorwatką Katariną Kristo.

Natalia Bajor wygrała z reprezentantką Portugalii Fu Yu 4:3 (11:7, 11:8, 15:17, 4:11, 7:11, 12:10, 11:8) i awansowała do 1/8 finału olimpijskiego turnieju tenisistek stołowych. 27-latka z Brzegu Dolnego, ostatnia Polka w tej rywalizacji, o ćwierćfinał powalczy z I-Ching Cheung z Tajwanu.

Urodzona w Chinach 45-letnia Yu od 2013 roku reprezentuje barwy Portugalii, a od trzech lat jest zawodniczką KTS Enea Siarkopolu Tarnobrzeg, czyli obie pingpongistki są klubowymi koleżankami.

Wtorkowe spotkanie rozpoczęło się po myśli 48. w światowym rankingu Polki, która wyraźnie dominowała w dwóch pierwszych partiach, a kłopoty sprawiał jej praktycznie tylko serwis 80. w tym zestawieniu rywalki. W trzeciej partii Bajor też długo kontrolowała wydarzenia przy stole, ale w końcówce kilka pomyłek sprawiło, że gra toczyła się na przewagi i mimo szansy na rozstrzygnięcie na swoją korzyść, to Portugalka zwyciężyła 17:15.

Taki obrót sprawy jakby zmroził Polkę, która w dwóch następnych partiach była tłem dla doświadczonej Yu. Bajor - wspierana z boksu przez trenera Zbigniewa Nęcka i z trybun przez Lucjana Błaszczyka, z którym współpracuje na co dzień - przebudziła się, wygrała szóstą odsłonę 12:10, a decydującym secie szybko narzuciła swoje warunki, wypracowała kilka punktów przewagi i wygrała 11:8.

Awans do 1/8 finału olimpijskiego turnieju to jeden z największych sukcesów w karierze Bajor. O ćwierćfinał powalczy z 12. w światowym rankingu, a rozstawioną w igrzyskach z "siódemką" I-Ching Cheng. 32-latka z Tajwanu to ćwierćfinalistka igrzysk w Rio de Janeiro w singlu i brązowa medalistka olimpijska z Tokio w mikście.

Bajor wcześniej w Paryżu również w siedmiu setach pokonała Suthasini Sawettabut z Tajlandii 4:3 (11:8, 3:11, 8:11, 11:7, 12:10, 5:11, 11:6).

W 1/32 finału odpadła Katarzyna Węgrzyn, która przegrała ze Szwedką Lindą Bergstroem 1:4.

Z kolei jedyny polski tenisista stołowy w tegorocznych igrzyskach Miłosz Redzimski w środę w 1/16 finału spotka się z Duńczykiem Andersem Lindem.

W zawodach drużynowych, z udziałem 16 ekip, Polki trafiły w 1/8 finału na rozstawione z "dwójką" Japonki. Skład biało-czerwonych tworzą: Bajor, Katarzyna Węgrzyn i Zuzanna Wielgos, a rezerwową jest Anna Węgrzyn.