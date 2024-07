Szkoleniowiec Stomilu na zwolnieniu

Piotr Zajączkowski do szpitala trafił w piątek, w efekcie zabrakło go podczas dwóch spotkań sparingowych z DKS-em Dobre Miasto (1:1) oraz Mławianką Mława (1:0). W obu meczach za zespół odpowiadali pozostali członkowie sztabu szkoleniowego (Zbigniew Małkowski, Daniel Michałowski, Sebastian Całka). Poniedziałkowe zajęcia prowadził natomiast Piotr Gurzęda, który na co dzień jest trenerem IV-ligowych rezerw Stomilu.

Kiedy może wrócić Piotr Zajączkowski do pracy w Stomilu? - To ciężkie pytanie i nie ma jednoznacznej odpowiedzi - mówi Adam Łopatko, doradca zarządu do spraw sportowych. - Wydaje się nam, że rekonwalescencja nie będzie zbyt długa, bo trener w poniedziałek przeszedł zabieg i w tym tygodniu wyjdzie ze szpitala, ale w jakiej będzie formie i dyspozycji, to dopiero czas pokaże. Piłka nożna jest ważna, ale bez zdrowia nie będzie piłki. Wierzymy i liczymy na to, że trener do nas szybko wróci w dobrej dyspozycji i powalczy ze Stomilem o ligowe punkty - kończy Adam Łopatko.



Cały tekst przeczytasz w środowej Gazecie Olsztyńskiej