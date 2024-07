Wyniki Polaków w Paryżu (2)

JEŹDZIECTWO\\\ Żadnemu z trójki Polaków uczestniczących w ostatniej fazie rywalizacji o medale we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego (WKKW) w igrzyskach olimpijskich w Paryżu nie udało się zakwalifikować do czołowej "25", która stanie do walki o medale w konkursie skoków przez przeszkody.

Małgorzata Korycka (70,60 pkt) na Convalencii sklasyfikowana została na 39. miejscu, a Robert Powała (96,30 pkt) na Tosca de Castagno na 48.

W skokach zaliczanych do klasyfikacji drużynowej startowała w poniedziałek Wiktoria Knap na Quintus 134, która zastąpiła wyeliminowanego w próbie terenowej Jana Kamińskiego.

Drużynowo triumfowała W. Brytania, która powtórzyła sukces z Tokio, przed Francją i Japonią. Polska sklasyfikowana została na ostatnim, 16. miejscu.

W poprzednich igrzyskach w Tokio biało-czerwonym w konkursie drużynowym także przypadło ostatnia, 13. lokata.

WIOŚLARSTWO\\\ Martyna Radosz i Katarzyna Wełna awansowały do półfinału olimpijskiej rywalizacji dwójki podwójnej wagi lekkiej. Polki wygrały swój repesaż czasem 7.16,26 i wyprzedziły Austriaczki, Tunezyjki, Peruwianki oraz Japonki.

Biało-czerwone w niedzielę nie wywalczyły bezpośredniego awansu do półfinału, więc musiały startować w poniedziałkowych repesażach. Radosz i Wełna miały ponad sekundę przewagi nad drugi Austriaczkami.

Półfinały odbędą się w środę, a finały A i B - w piątek.

JUDO\\\ Adam Stodolski odpadł w pierwszej rundzie kat. 73 kg turnieju olimpijskiego w Paryżu. 24-letni zawodnik przegrał przez ippon z wyżej notowanym Włochem Manuelem Lombardo. W tej dyscyplinie w kolejnych dniach wystąpi jeszcze troje reprezentantów Polski.

25-letni Lombardo to dwukrotny srebrny medalista mistrzostw świata (2021 i 2023) oraz mistrz Europy (2021).

Poniedziałkowy pojedynek 1/16 finału nie trwał długo. Stodolski przegrał przez ippon po 92 sekundach.

Na olimpijskim tatami w Champ-de-Mars Arena będzie rywalizować jeszcze troje reprezentantów Polski. We wtorek – jedyna rozstawiona z biało-czerwonych, wicemistrzyni świata Angelika Szymańska (63 kg), natomiast w czwartek – Beata Pacut-Kłoczko (78 kg) i Piotr Kuczera (100 kg).