Stomilanki są już poukładane

Stomilanki w zeszłym sezonie rzutem na taśmę utrzymały się w debiutanckim sezonie w rozgrywkach Ekstraligi. Po pierwszej rundzie podopieczne Dariusza Maleszewskiego miały zaledwie cztery punkty na koncie, do tego klub dopadł poważny kryzys wizerunkowy, a i początek rundy wiosennej nie był zbyt udany. Jednak zmiany kadrowe przyniosły efekt i ostatecznie Stomilanki wygrzebały się ze strefy spadkowej, dzięki czemu teraz mogą szykować się do nowego sezonu na najwyższym szczeblu kobiecej piłki nożnej w Polsce.

Olsztynianki rozegrały dotychczas trzy spotkania sparingowe. Na początku wygrały 2:0 z Lechem Poznań po golach Nikoli Przytuły oraz Marques. Potem w Tczewie olsztyńskie zawodniczki przegrały 0:2, a w ostatnim sparingu na stadionie w Olsztynie wygrały 3:1 z Czwórką Radom. Bramki strzelały: Nikola Przytuła, Justyna Libera oraz Klaudia Łepska.

- W ostatnim meczu chcieliśmy sprawdzić, jak wypadną zawodniczki na kilku pozycjach - wyjaśnił trener Dariusz Maleszewski. - Dzień wcześniej graliśmy w Tczewie, ale tak sobie zaplanowaliśmy, że czas cięższych treningów zakończymy dwoma sparingami. Teraz trzeba podjąć konkretne decyzje kadrowe i działać już pod kątem pierwszego spotkania ligowe. W Tczewie byliśmy bardzo nieskuteczni. Brakuje nam klasycznej “dziewiątki”, która finalizowałaby akcje, ale na ten moment musimy uzbroić się w cierpliwość. Niedługo dojadą do nas dwie napastniczki.

W nadchodzącym sezonie w olsztyńskim zespole nie zobaczymy siedmiu zawodniczek: Gabriela Kędzia będzie grała w Czarnych Sosnowiecz, a Kamila Osajkowska w SMS-ie Łódź, natomiast Olha Zubchyk, Martyna Żukowska, Wiktoria Skrzypińska i Oliwia Czarnecka zadeklarowały zakończenie przygody z piłką nożną. Odeszła także Federica Dall’ara.

Do Stomilanek dołączyły natomiast: Klaudia Łepska z Orlenu Gdańsk oraz Nikola Przytuła, Julia Sitarz, Amelia Golubska i Amanda Turowska (wszystkie Checz Gdynia).

Przytuła, która strzela bramki w sparingach, wcześniej już grała w Stomilankach. - Dobrze jest wrócić do miejsca, które kiedyś dało mi możliwość grania w piłkę na wysokim poziomie. Wracam do Olsztyna, aby dalej się rozwijać. Dam z siebie wszystko, aby pomóc drużynie osiągnąć założone cele - powiedziała nowa napastniczka Stomilanek.

- Zmiany kadrowe oceniam na duży plus - przyznał Maleszewski. - Trafiły do nas szalenie ambitne zawodniczki, już ograne, które będą w Olsztynie szukać swojego rytmu gry. Czekamy jeszcze na dwie “dziewiątki”, bo reszta jest w miarę poukładana. Wszystkie zawodniczki ciężko trenują, widzimy to na treningach i pozytywnie oceniamy.

Pierwsze spotkanie ligowe Stomilanki zagrają 11 sierpnia (niedziela) o godzinie 17, kiedy to na wyjeździe zmierzą się z Resovią. W kolejnym meczu u siebie zagrają ze Skrą Częstochowa.

- Dwa tygodnie przed ligą schodzimy z obciążeń - wyjaśnił Maleszewski. - Za kilka dni gramy z Orlenem w Gdańsku i to będzie próba generalna przed pierwszym ligowym spotkaniem.

EM