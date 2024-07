Polonia nie boi się III ligi

— Domyślam się, że w nadchodzącym sezonie waszym głównym celem będzie uniknięcie degradacji?

— Oczywiście, bo wiemy, że w latach poprzednich zespoły z naszego województwa miały z tym spore problemy. My postaramy się sprostać wyzwaniom i utrzymać się w III lidze. Tyle że nie jest to jedyne zadanie, przed którym stoimy, bo musimy przecież pamiętać o naszej Akademii Polonii, która z dnia na dzień również dynamicznie się rozwija.

— Awans do III ligi to ogromne osiągnięcie, czy zatem planujecie jakieś zmiany w działalności w strukturze klubu?

— Nie, ponieważ przez te wszystkie lata nauczyliśmy się, jak powinien funkcjonować klub, no wydaje mi się, że pod tym względem w Polonii jest dobrze. A dowodem na to może być chociażby to, że jako jedni z pierwszych otrzymaliśmy licencje na grę w III lidze. Oczywiście w tym wszystkim mocno pomaga nam miasto z burmistrzem Jackiem Wiśniowskim na czele, oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji.

