Weekend z piłkarską Ekstraklasą

Program najbliższej kolejki został tak ułożony, że łącznie aż sześć czołowych drużyn poprzedniego sezonu - również czwarta Pogoń Szczecin (lider po inauguracyjnej kolejce nowej edycji), piąty Lech Poznań i szósty Górnik Zabrze zaprezentują się w weekend na boiskach rywali.

Szczególnie ciekawie zapowiada się sobotnie spotkanie (20.15) w Łodzi, gdzie Widzew podejmie Lecha. Zawody poprowadzi Szymon Marciniak, dla którego będzie to pierwszy ligowy mecz od czasu powrotu z Euro 2024.

Łodzianie zostali osłabieni latem odejściem do ligi japońskiej dynamicznego Hiszpana Jordiego Sancheza, ale właśnie sprowadzili w jego miejsca Bośniaka Saida Hamulica, który wyróżniał się dwa lata temu w ekstraklasie w barwach Stali Mielec. Później jednak, po transferze do Toulouse FC i wypożyczeniu do innych klubów, jego kariera mocno wyhamowała.

Widzewiacy rozpoczęli sezon od remisu na wyjeździe ze Stalą 1:1, natomiast "Kolejorz", w którym zadebiutował duński trener Niels Frederiksen, wygrał u siebie z Górnikiem 2:0.

Liderem po 1. kolejce jest Pogoń (3:0 z Koroną). W niedzielę o 14.45 szczeciński zespół zagra w Lubinie z Zagłębiem.

Dobre nastroje panują również w Jagiellonii, Legii i Rakowie Częstochowa - wszystkie te drużyny rozpoczęły sezon od zwycięstw 2:0.

Mistrz z Białegostoku pokonał u siebie niewygodną dla wielu rywali Puszczę Niepołomice, a we wtorek potwierdził wysoką formę, zwyciężając na Litwie w 2. rundzie eliminacji Ligi Mistrzów z FK Paneveżys aż 4:0.

Teraz drużyna Adriana Siemieńca wystąpi w Radomiu - początek sobotniego spotkania z Radomiakiem o 17.30.

Dzień później wieczorem (20.15) Legia zagra na wyjeździe z Koroną, z którą ma rachunki do wyrównania. W grudniu 2023 roku odpadła po meczu z tym rywalem - właśnie w Kielcach - z rozgrywek o Puchar Polski.

Zanim jednak dojdzie do spotkania z Koroną, stołeczny zespół w czwartek zmierzy się u siebie z walijskim Caernarfon Town FC w 2. rundzie eliminacji Ligi Konferencji.

Natomiast Raków, mistrz z 2023 roku, ale dopiero siódmy w kolejnej edycji, w tym sezonie "odpoczywa" od europejskich pucharów. W drużynie, po rocznej przerwie, znów jest ceniony trener Marek Papszuna, a wraz z nim wróciły wielkie oczekiwania.

Raków zakończy 2. kolejkę - w poniedziałek o 19.00 podejmie Cracovię.

Słabo sezon rozpoczął wicemistrz Śląsk. Najpierw wrocławianie dopiero w ostatnich sekundach uratowali remis u siebie z beniaminkiem Lechią Gdańsk 1:1, a w środę niespodziewanie przegrali na Łotwie z FK Ryga 0:1 w 2. rundzie eliminacji Ligi Konferencji.

Szansę na poprawienie sobie humorów dostaną w niedzielę, choć łatwo nie będzie - o 17.30 zagrają w Gliwicach z solidnym Piastem.

Kolejkę rozpoczną dwa piątkowe mecze. O godz. 18.00 Puszcza podejmie na stadionie Cracovii Górnika, a o 20.30 - w rywalizacji beniaminków - Lechia zagra w Gdańsku z Motorem Lublin.

Do grudnia piłkarze BP Ekstraklasy rozegrają 18 kolejek - 17 z rundy jesiennej i jedną "wiosenną". Po zimowej przerwie wznowią rozgrywki 1-2 lutego 2025, a sezon zakończą 24-25 maja.

Program 2. kolejki:

26 lipca, piątek

Puszcza Niepołomice - Górnik Zabrze (godz. 18.00, Kraków; sędzia Daniel Stefański z Bydgoszczy)

Lechia Gdańsk - Motor Lublin (20.30; Damian Sylwestrzak z Wrocławia)

27 lipca, sobota

Stal Mielec - GKS Katowice (14.45; Łukasz Kuźma z Białegostoku)

Radomiak Radom - Jagiellonia Białystok (17.30; Piotr Lasyk (Bytomia)

Widzew Łódź - Lech Poznań (20.15; Szymon Marciniak (Płocka)

28 lipca, niedziela

Zagłębie Lubin - Pogoń Szczecin (14.45; Paweł Malec (Łodzi)

Piast Gliwice - Śląsk Wrocław (17.30; Paweł Raczkowski (Warszawy)

Korona Kielce - Legia Warszawa (20.15; Karol Arys (Szczecina)

29 lipca, poniedziałek

Raków Częstochowa - Cracovia Kraków (19.00; Tomasz Kwiatkowski z Warszawy)