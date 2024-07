PARYŻ W LICZBACH

Po raz trzeci Paryż będzie gospodarzem olimpiady, która - według szacunków organizatorów - przyciągnąć ma 15 milionów kibiców. Dla ponad 10 tysięcy sportowców przygotowano m.in. trzy miliony... bananów.

1 - tylko jedna dyscyplina zadebiutuje w Paryżu - taniec sportowy breaking

2 - po raz pierwszy w historii impreza odbędzie się na dwóch kontynentach, bowiem na Tahiti rywalizować będą surferzy

3 - stolica Francji jako pierwsze miasto w historii trzykrotnie będzie gospodarzem igrzysk olimpijskich, wcześniej gościła najlepszych sportowców w 1900 i 1924 roku

4 - cena w euro jednorazowego biletu na komunikację miejską między 20 lipca a 8 września; jest to wzrost o 1,9 euro w porównaniu do aktualnej ceny

19 - dni toczyć się będzie sportowa rywalizacja

20 - miasta, w których rozgrywane będą olimpijskie zawody

32 - dyscypliny, w których rywalizować będą zawodnicy we Francji

33 - edycja letniej olimpiady odbędzie się tego lata w Paryżu

35 - areny igrzysk, w tym 23 już istniejące obiekty, dziewięć tymczasowych oraz trzy nowe

100 - po tylu latach igrzyska olimpijskie wracają do Paryża

298 - polskie medale w historii igrzysk: 72 złote, 89 srebrnych, 137 brązowych

329 - liczba konkurencji

754 - sesje sportowe, w tym ceremonie medalowe

6000 - zaplanowana liczba kontroli antydopingowych

10 500 - tylu sportowców ma wziąć udział w olimpiadzie

15 800 - liczba kilometrów dzielących Paryż od Teahupo'o, miejscowości na Tahiti, gdzie o olimpijskie medale rywalizować będą surferzy; to rekordowa odległość między miastem-gospodarzem igrzysk a areną zmagań sportowców w historii

20 000 - dziennikarzy zostało akredytowanych w Paryżu

45 000 - wolontariuszy

67 000 - osób czuwać będzie nad bezpieczeństwem; w ochronę imprezy ma być zaangażowanych 30 tys. policjantów i żandarmów, 15 tys. żołnierzy, a także być może nawet 22 tys. pracowników prywatnych firm ochroniarskich

3 000 000 - bananów ma być przygotowanych dla sportowców w stołówce w wiosce olimpijskiej

13 000 000 - posiłków zostanie wydanych sportowcom, łącznie z przekąskami, przy założeniu, że 80 proc. żywności będzie pochodzenia francuskiego

15 000 000 - kibiców ma zasiąść na trybunach w trakcie igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich; ok. 12 proc. mają stanowić fani zza granicy

1 000 000 000 - widzów przed telewizorami obejrzy ceremonię otwarcia

8 800 000 000 - euro wyniósł budżet paryskiej olimpiady