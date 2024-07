Zmiany w gabinetach Stomilu

„Zgodnie z zapowiedzią, po dwóch miesiącach rozmów, w dniu dzisiejszym (wtorek, 23 lipca 2024 roku) wraz z Arkadiuszem Tymińskim zawarliśmy porozumienie z Tymonem Zastrzeżyńskim i Piotrem Gajewskim” - czytamy we wpisie na platformie X Michała Żukowskiego. „Dziś też podpisałem swoją rezygnację z Rady Nadzorczej odchodząc po ponad 5 latach z funkcji w organach klubu. Piotr (Gajewski - red.) i Tymon (Zastrzeżyński - red.) wraz ze swoimi współpracownikami biorą stery i decyzyjność w swoje ręce. Będą także znaczącymi akcjonariuszami i mam nadzieję, że z czasem ten udział w akcjonariacie będzie jeszcze większy. Z całego biało-niebieskiego serca życzę im powodzenia i oczywiście mogą liczyć na moje wsparcie w umówionym przez nas zakresie”.

Piotr Gajewski i Tymon Zastrzeżyński do Rady Nadzorczej Stomilu Olsztyna SA weszli już w czerwcu i wzięli odpowiedzialność za budowanie zespołu do rozgrywek III ligi. Teraz mają odpowiadać za całą działalność klubu, który w zeszłym sezonie zleciał z II ligi. To dzięki nim w klubie pojawił się Adam Łopatko jako doradca zarządu ds. sportowych oraz trener Piotr Zajączkowski.



