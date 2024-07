Udany debiut w eliminacjach Ligi Mistrzów

FK Paneveżys - Jagiellonia Białystok 0:4 (0:3)

Bramki: 0:1 Jesus Imaz (15), 0:2 Jesus Imaz (28), 0:3 Jesus Imaz (29), 0:4 Kristoffer Hansen (80).

Żółta kartka: FK Panaveżys - Sivert Gussias. Jagiellonia - Joao Moutinho.

Sędzia: Novak Simonic (Serbia).

FK Paneveżys - Emil Timbur - Rokas Rasimavicius (85. Markas Beneta), Kaspars Dubra, Linas Klimavicius, Robert Mazan - Nicolas Gorobsov, Jovan Cadenovic - Ernestas Veliulis (75. Jeffrey Sarpong), Federico Palacios (46. Cheikhou Dieng), Lucas De Vega (85. Nojus Luksys) - Sivert Gussias (46. Noel Mbo).

Jagiellonia Białystok - Sławomir Abramowicz - Michal Sacek, Mateusz Skrzypczak, Adrian Dieguez, Joao Moutinho (88. Aurelien Nguiamba) - Taras Romanczuk, Nene (67. Jarosław Kubicki) - Dominik Marczuk (67. Miki Villar), Jesus Imaz, Kristoffer Hansen (86. Wojciech Łaski) - Afimico Pululu (78. Lamine Diaby-Fadiga).

Dominacja Jagiellonii w pierwszym meczu z litewskim FK Paneveżys, w 2. rundzie eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów. Choć mecz był rozgrywany w Poniewieżu, to mistrzowie Polski mogli czuć się jak u siebie, bo na mecz przyjechało ok. 1,5 tys. ich kibiców, którzy zajęli jedną czwartą część stadionu w Poniewieżu i przez cały mecz wspierali dopingiem swoich piłkarzy. "Gramy u siebie" - było słychać z tej części trybun.

Białostoczanie od początku narzucili gospodarzom swój styl gry. Utrzymywali się przy piłce i spokojnie ją rozgrywali. I mieli w swoim składzie Jesusa Imaza, który był niesłychanie skuteczny i już w pierwszej połowie skompletował hat-tricka.

W 15. min, po rozegraniu piłki z autu, Afimico Pululu zagrał do Kristoffera Hansena, Norweg wyłożył piłkę Imazowi, który technicznym strzałem trafił do siatki. W 21. min Imaz mógł zaliczyć asystę; podał do Dominika Marczuka, który przegrał jednak pojedynek sam na sam z bramkarzem drużyny z Poniewieża. W 28. min było już 2:0 dla białostoczan; tym razem Hiszpan uderzył z pola karnego z pierwszej piłki i trafił niemal w okienko bramki gospodarzy. Minutę później znowu zdobył gola. Tym razem piłkę wyłożył mu w polu karnym Pululu. Tuż przed końcem tej połowy Pululu sam próbował strzału, ale uderzył wysoko nad bramką.

Po ofensywnych zmianach w składzie zespół z Poniewieża próbował po przerwie zaatakować, ale poza kilkoma strzałami, albo niecelnymi, albo bez trudu bronionymi przez Sławomira Abramowicza, większego zagrożenia nie stwarzał. Zadowolona z wyniku Jagiellonia starała się kontrolować sytuację. Udało się jej też podwyższyć wynik; w 80. min Michal Sacek zagrał w pole karne do Hansena, który płaskim strzałem w długi róg zdobył gola.

Szansę na swoją czwartą bramkę miał jeszcze Imaz, któremu świetne prostopadle podał Lamine Diaby-Fadiga. Hiszpan przegrał jednak pojedynek sam na sam z bramkarzem gospodarzy Emilem Timburem.