Lisowska celuje w dziesiątkę

Ostatnie miesiące przygotowań olsztynianka spędziła w Afryce, gdzie budowała - taką ma nadzieję - życiową formę, dzięki której tym razem olimpijski start będzie mogła zaliczyć do udanych. Przypomnijmy, że trzy lata temu w Tokio zawodniczka AZS UWM Olsztyn w biegu maratońskim ze słabym czasem 2:35.33 zajęła dopiero 35. miejsce.

O tym, że stać ją na znacznie więcej, przekonała kibiców rok później, gdy indywidualnie została mistrzynią Europy, po czym jeszcze zdobyła brązowy medal w drużynie (razem z Angeliką Mach i Moniką Jackiewicz).

W grudniu 2023 roku w Walencji ustanowiła swój nowy rekord życiowy - 42,195 km przebiegła w czasie 2:25.52. Dla porównania warto przypomnieć, że cztery najlepsze zawodniczki kwietniowego maratonu w Londynie dobiegły do mety w czasie poniżej 2:17!