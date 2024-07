Djokovic awansował do 1/8 finału

Mecz trwał trzy godziny i pięć minut. Zajmujący 47. miejsce w rankingu Popiryn postawił Djokovicovi trudne warunki. Wygrał pierwszego seta, w drugim i trzecim o jego porażce decydowało jedno przełamanie, a w czwartej partii o sukcesie Serba przesądził dopiero tie-break.

24-krotny zwycięzca turniejów wielkoszlemowych Djokovic nie ma udanego sezonu. Nie wygrał jeszcze żadnego turnieju i spadł na drugie miejsce w rankingu. Ostatnio musiał przejść operację łękotki, co zmusiło go do wycofania się z French Open przed ćwierćfinałem.

Jeśli Serb wygra Wimbledon po raz ósmy, wyrówna rekord zwycięstw należący do Szwajcara Rogera Federera.

Rune natomiast pokonał w sobotę 1:6, 6:7 (4-7), 6:4, 7:6 (7-4), 6:1 Francuza Quentina Halysa, który do turnieju głównego przebił się przez kwalifikacje.

Djokovic z Duńczykiem zmierzy się po raz szósty. Bilans dotychczasowych spotkań to 3-2 na jego korzyść.(PAP)