Rovanpera i Evans w pogoni za Mikkelsenem

SPORTY MOTOROWE\\\ Po pierwszym dniu ORLEN 80. Rajdu Polski trzy czołowe załogi „mieszczą się” w zaledwie 2 sekundach. Pierwsze miejsce zajmują Andreas Mikkelsen i Torstein Eriksen (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) i to oni będą mieć najkorzystniejszą pozycję na starcie do sobotnich prób.

Na czterech z siedmiu zaplanowanych na piątek oesów ORLEN 80. Rajdu Polski odnotowano poważne problemy z kibicami, którzy stali w niedozwolonych miejscach i nie przestrzegali zasad bezpieczeństwa. W efekcie jeden oes był opóźniony, trzy wstrzymano, z których dwa następnie odwołano.

Po pierwszym dniu różnice w czołówce ORLEN 80. Rajdu Polski są minimalne, a ostatecznej kolejności po piątkowych oesach przesądziła rywalizacja w parach na torze Mikołajki Arena. Różnica między liderami a piątą załogą to raptem 7,7 sekundy, a trzeciego Evansa od Mikkelsena dzielą 2 sekundy.

Liderami po pierwszym dniu ORLEN 80. Rajdu Polski są Mikkelsen i Eriksen. Duet Hyundaia miał rewelacyjną pierwszą pętlę. Wygrał dwa z trzech porannych odcinków specjalnych i zbudował 7,4 s przewagi nad drugą załogą. Popołudniu Norwegowie nie trafili z ustawieniami swojego i20 N Rally Hybrid i zamiast powiększać przewagę, pozwolili zbliżyć się rywalom.

Najwięcej do załogi Hyundaia odrobili Kalle Rovanpera i Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1). Fiński duet, który do Mikołajek przyjechał „last minute” i przeprowadził zapoznanie z trasą rajdu w przyspieszonym trybie, prawdziwy popis dał podczas drugiego przejazdu oesu Stańczyki, wygrywając ponad 29-kilometrową próbę z przewagą aż 14,4 sekundy nad Norwegami, którym na chwilę odebrali prowadzenie w rajdzie. Ostatecznie, po pierwszym etapie, zajmują drugą lokatę ze stratą tylko 1,8 sekundy.

Trzecie miejsce dla kolejnego duetu Toyoty – Elfyn Evans i Scott Martin nie wygrali żadnego odcinka specjalnego, ale dzięki skutecznej i bezproblemowej jeździe będą liczyć się w walce o końcowe zwycięstwo. Do liderów tracą tylko 2 sekundy. Czwartą lokatę zajmują Adrien Fourmaux i Alexandre Coria (Ford Puma Rally1 Hybrid, +7,5 s), a na piątym miejscu są jadący jedynym autem Rally1 bez układu hybrydowego Martin Sesks i Renars Francis (Ford Puma Rally1, +7,7 s).

Liderzy klasyfikacji generalnej mistrzostw świata Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally 1) przez cały piątek walczyli o to, by mieć jak najmniejszą stratę do czołówki i poprawić swoją pozycję na starcie do sobotnich odcinków specjalnych. Ostatecznie do drugiego dnia rywalizacji będą na trasę ruszać jako trzeci. Trasy będzie otwierał estoński duet Ott Tanak/Martin Jarveoja (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid), który po pechowym zderzeniu z sarną i poważnym uszkodzeniu auta musiał wycofać się z piątkowej rywalizacji.

W kategorii WRC2 prowadzą Sami Pajari/Enni Malkonen (Toyota GR Yaris Rally2), którzy czują oddech polskiego duetu Kajetan Kajetanowicz/Maciej Szczepaniak (Skoda Fabia RS Rally2). Ubiegłoroczni triumfatorzy cyklu WRC2 Challenger mają tylko 8,9 s straty do Finów, a trzecie miejsce zajmują Josh McErlean i James Fulton (Skoda Fabia RS Rally2) z 22,2 s straty do liderów kategorii.

Jak do tej pory najszybsi wśród załóg w autach kategorii WRC3 są Polacy Jakub Matulka i Daniel Dymurski (Ford Fiesta Rally3). Ich przewaga nad startującymi takim samym autem Diego Dominguezem i Rogelio Penate wynosi 23 sekundy.

W sobotę kierowcy i piloci będą rywalizować na dystansie 124,1 km. Załogi ponownie ruszą w kierunku północno-wschodnim, by dwukrotnie zmierzyć się na oesach Świętajno (18,5 km), Gołdap (19,9 km) oraz Czarne (22,4 km). Przed serwisem w Mikołajkach po pierwszej pętli zaplanowano jeszcze jedno starcie na Mikołajki Arenie (2,5 km).

ORLEN 80. Rajd Polski – klasyfikacja po OS 8:

1. Mikkelsen/Eriksen (NOR/NOR, Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) 59:43,7 s

2. Rovanpera/Halttunen (FIN/FIN, Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) +1,8 s

3. Evans/Martin (GBR/GBR, Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) +2,0 s

4. Formaux/Coria (FRA/FRA, Ford Puma Rally1 Hybrid) +7,5 s

5. Sesks/Renars (LVA/LVA, Ford Puma Rally1) +7,7 s

6. Munster/Louka (LUX/BEL, Ford Puma Rally1 Hybrid) +21,3 s

7. Neuville/Wydaeghe (BEL/BEL, Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) +29,8 s

8. Katsuta/Johnston (JPN/IRL, Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) +32,3 s

9. Pajari/Malkonen (FIN/FIN, Toyota GR Yaris Rally2) +2:15,6 s

10. Kajetanowicz/Szczepaniak (POL/POL, Skoda Fabia RS Rally2) +2:24,5 s

17. Marczyk/Gospodarczyk (POL/POL, Skoda Fabia RS Rally2) +2:57,4 s

25. Kołtun/Pleskot (POL/POL, Skoda Fabia RS Rally2) +5:18,6 s

27. Matulka/Dymurski (POL/POL, Ford Fiesta Rally3) +6:01,9 s

ORLEN 80. Rajd Polski – harmonogram II etapu

Sobota, 29 czerwca 2024 (7 odcinków specjalnych, łącznie 124,1 km):

8:30 OS 9 – Świętajno 1 (18,5 km)

9:45 OS 10 – Gołdap 1 (19,9 km)

10:35 OS 11 – Czarne 1 (22,4 km)

13:25 OS 12 – Mikołajki Arena (2,5 km)

14:00 Serwis B – 40 min (Mikołajki, Hotel Gołębiewski)

16:00 OS 13 – Świętajno 2 (18,5 km)

17:15 OS 14 – Gołdap 2 (19,9 km)

18:05 OS 15 – Czarne 2 (22,4 km)

19:00 Rally Party (Rally Fan Park, Mikołajki Arena)

20:55 Serwis C – 45 min (Mikołajki, Hotel Gołębiewski)

21:15 Spotkanie z zawodnikami (serwis, Mikołajki, Hotel Gołębiewski)