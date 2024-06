Remis na pożegnanie z Euro 2024

* Polska - Francja 1:1 (0:0)

0:1 - Mbappe (56 k), 1:1 - Lewandowski (79 k)

POLSKA: Skorupski - Bednarek, Dawidowicz, Kiwior - Frankowski, Moder, Zieliński, Urbański, Szymański (68 Świderski), Zalewski (68 Skóraś) - Lewandowski



Przed meczem było wiadomo, że w polskiej bramce tym razem nie stanie Wojciech Szczęsny, którego ostatecznie zastąpił Łukasz Skorupski. Poza tym kontuzja wyeliminowała z gry Tarasa Romanczuka.

Ci, na których ostatecznie postawił Michał Probierz, mieli trudne zadanie do wykonania, ponieważ musieli co najmniej zremisować z wicemistrzami świata, jeśli nie chcieli być jedynym uczestnikiem imprezy, który wróci do domu bez punktu.

Pierwszą groźniejszą akcję w 6. min przeprowadzili Polacy, a zakończył ją niezły strzał Zielińskiego. Zdecydowanie groźniej pięć minut później zrobiło się pod polską bramką, gdy Skorupski obronił mocne uderzenia Hernandeza. Potem oba zespoły przeprowadziły jeszcze kilka akcji, a z Polaków najlepszą okazję w 34. min miał Lewandowski, jednak jego uderzenie głową było niecelne. Tuż przed przerwą kilka razy, także za sprawą Mbappe, zakotłowało się pod polską bramką, jednak za każdym razem Skorupski wykazał się umiejętnościami i refleksem.

O ile jednak pierwsza połowa toczyła się przeważnie w dostojnym tempie, o tyle tuż po przerwie Francuzi mocno przyspieszyli, kilka razy sprawdzając czujność polskiego bramkarza.

Aż nadeszła 55. minuta - w polu karnym Kiwior sfaulował Dembele, po czym jedenastkę bezbłędnie wykorzystał Mbappe.

W 72. min Lewandowski po raz drugi strzelił na francuską bramkę, niestety, po raz drugi piłka minęła słupek. Ale trzy minuty później Upamecano sfaulował Świderskiego i sędzia podyktował rzut karny. Piłkę na 11. metrze ustawił „Lewy”, ale Maignan wyczuł jego intencje! Francuz zbyt szybko wyszedł jednak z bramki, więc sędzia zarządził powtórkę. Tym razem polski napastnik już się nie pomylił, lecz trzeba przyznać, że miał sporo szczęścia, bowiem przed wpadnięciem do siatki piłka odbiła się jeszcze od słupka.

W końcówce Skorupski jeszcze kilka razy powstrzymał Francuzów, którzy wiedzieli, że remis oznacza dla nich awans z drugiego miejsca. Sędzia doliczył pięć minut, jednak wynik już się nie zmienił, dzięki czemu Polacy nie wrócili do domu z pustymi kieszeniami.

* Inny wynik grupy D: Holandia - Austria 2:3 (Gakpo 47, Depay 75 - Malen 6 samobójcza, Schmid 59, Sabitzer 80).