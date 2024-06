Toruńskie Anioły w drugiej połowie opadły z sił

* AZS UWM Olsztyn Lakers - Angels Toruń 42:12 (8:6, 7:0, 19:6, 8:0)

Jeziorowcy odnieśli kolejne pewne zwycięstwo, jednak początek meczu był wyrównany. Co mogło zaskoczyć kibiców, ponieważ gospodarze na wyjeździe pokonali Angels aż 40:0. Tymczasem w rewanżu po pierwszej kwarcie Lakersi prowadzili jedynie 8:6. Jednak zdecydowanie lepiej w ofensywie wypadli po przerwie, bowiem jeszcze dorzucili 27 oczek, natomiast rywale odpowiedzieli tylko jednym przyłożeniem.

- Wydaje mi się, że w nasze szeregi wkradło się rozprężenie - ocenił po meczu Krzysztof Mrówka. - Kilku zawodników sprawiało wrażenie niezbyt dobrze zmotywowanych. Punkty, które straciliśmy, wpadły po prostu po błędach personalnych spowodowanych złym ustawieniem i brakiem komunikacji. Cieszy końcowy wynik, ale równie ważny jest brak poważnych kontuzji - zakończył Mrówka.

- Pierwszy raz w tym sezonie widziałem naszą defensywę z pełnym powerem - dodaje Kamil Zboch, MVP rozegranego w Olsztynie meczu. - Nikt się nie bawił, tylko graliśmy mocny futbol. Co prawda na początku rywale nas zaskoczyli, ale grając swoje wyszliśmy na prowadzenie i ostatecznie wysoko wygraliśmy.

Ostatnie dwa mecze rundy zasadniczej Lakersi rozegrają na wyjeździe - 6 lipca z Białymi Lwami Gdańsk i 13 lipca z Rhinos Wyszków. - Liczymy na komplet zwycięstw, bo to zapewni nam możliwości rozegrania półfinału, a potem finału, w Olsztynie - wyjaśnił Krzysztof Mrówka.

Olsztynianie są jedynym niepokonanym zespołem w tym roku. W rundzie zasadniczej zmierzą się jeszcze na wyjeździe z Białymi Lwami Gdańsk (6 lipca) i Rhinos Wyszków (13 lipca).