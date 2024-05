Pisa odpływa Orlętom

PIŁKA NOŻNA\\\ W grupie 1 okręgówki trzy kolejki przed końcem sezonu strata Orląt do prowadzącej w tabeli Pisy wzrosła już do sześciu punktów. Wszystko więc wskazuje na to, że to zespół z Barczewa bezpośrednio awansuje do IV ligi, a ekipa z Reszla będzie musiała szukać szczęścia w barażach.