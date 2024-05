Świetny występ na torze w Poznaniu

Kierowcy Radicala SR3 XX odnieśli zwycięstwo w kwalifikacjach, zdobywając pole position. Konkurencja była niezwykle silna, bo tuż za nimi na starcie stanęły bardzo mocne Porsche 911 GT3 Cup z silnikami o mocy ponad 500 koni. Przypomnijmy, że silnik w Radicalu ma o połowę mniejszą moc, jednak ze względu na niższą masę i doskonałą aerodynamikę jest bardzo szybki na zakrętach, przez co może konkurować z mocniejszymi konstrukcjami. Marcinkiewicz ruszył jako pierwszy i po kilku okrążeniach był już liderem. A potem z każdym okrążeniem powiększał przewagę, która do pit stopu na tankowanie i zmianę kierowców wynosiła już ponad 20 sekund! Ekipa serwisowa wykonała świetny pit stop, co dało kolejną przewagę nad rywalami. Jacek Zielonka jechał świetnie, jednak w samochodzie pojawiły się problemy z przegrzewającym się silnikiem i skrzynią biegów. Na dodatek w końcówce ostatniego okrążenia doszło do kontaktu z jednym z rywali, przez co Zielonka wypadł z toru i uderzył w barierę. Mimo to udało mu się ostatecznie minąć metę na drugim miejscu.