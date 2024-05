To ostatnia sobota, jutro się rozstaniemy

Olsztynianie - remisując w zeszłym tygodniu w Częstochowie - ostatecznie pogrzebali swoje szanse na pozostanie w rozgrywkach II ligi. Co prawda podopieczni Grzegorza Lecha potrafili wyjść z ciężkiej sytuacji, bo ze stanu 0:2 zdołali doprowadzić do remisu 2:2, ale nie byli w stanie strzelić zwycięskiej bramki. Wygrana dawała im nadzieję na wskoczenie na czternaste miejsce - pierwsze bezpieczne, natomiast remis ich ostatecznie pogrzebał.

W tej sytuacji Stomil musi teraz w sobotę przynajmniej zremisować, żeby mieć pewność, że tego tragicznego sezonu nie skończy na ostatnim miejscu, a tak się może stać w przypadku porażki z Radunią i jednoczesnym zwycięstwie Sandecja nad Kotwicą.

Co prawda gospodarze tego drugiego meczu już spadli, a Kołobrzeg już awansował, ale być może właśnie dlatego zbytnio się nie będzie starał. Natomiast jeśli Stomil ogra Radunię, to i tak nie przeskoczy Olimpii Grudziądz, bo ma gorszy bilans bezpośrednich spotkań. A swoją drogą są spore szanse na to, że dla zespołu ze Stężycy też to będzie ostatni występ w II lidze, bo z finansowania Raduni wycofała się gmina, która była głównym sponsorem klubu.

Dlaczego w tym sezonie mimo wszystko warto zająć siedemnaste, a nie osiemnaste miejsce? Otóż kilka dni temu pojawiła się propozycja powiększenia II ligi do 20 zespołów, żeby dzięki temu z III ligi mogło awansować aż pięć klubów - zwycięzcy czterech grup oraz najlepszy zespół turnieju barażowego, w którym zagraliby czterej wicemistrzowie III ligi.

Gdyby taka reforma została wprowadzona już teraz - co byłoby prawnym absurdem - wtedy z II spadłyby tylko dwa kluby, czyli ostatnia Sandecja i pewnie Radunia.

Ale szanse na takie rozwiązanie są jeszcze mniejsze niż to, że Elvis Presley żyje gdzieś na Podlasiu i że to on był ojcem chrzestnym disco polo.



W czerwcu decyzję z tej sprawie podejmie Polski Związek Piłki Nożnej, jednak jeśli nawet II liga zostanie powiększona, to stanie się to dopiero od sezonu 2025/26.

Dlatego działacze Stomilu muszą skupić się na budowaniu trzecioligowego zespołu, tym bardziej że kibice nie chcą utrzymania przy zielonym stoliku, tylko oczekują konkretnych zmian w klubie, żeby się rozwijał, a nie tylko liczył na pieniądze z miasta.

Fani Stomilu liczyli, że działacze olsztyńskiego klubu, wzorem ŁKS-u Łódź, na pożegnalne spotkanie z ligą wprowadzą bilety za przysłowiową złotówkę. No i takie wejściówki rzeczywiście są, ale tylko dla młodzieży, natomiast reszta kibiców musi zapłacić normalną cenę. Można jednak zdobyć darmową wejściówkę oddając w sobotę honorowo krew. Krwiobus będzie czekał na wszystkich chętnych kibiców od godziny 10.

Spokojnego zakończenia sezonu nie ma też w Elblągu, bowiem Olimpia znalazła się w gronie sześciu zespołów, które w ostatniej kolejce powalczą o utrzymanie.

Podopieczni trenera Sebastiana Letniowskiego mają tylko punkt przewagi nad strefą spadkową, ale ich dodatkowym atutem jest lepszy bilans bezpośredniej rywalizacji z GKS Jastrzębie oraz Skrą Częstochowa, które także zgromadziły po 40 oczek.

W ostatniej serii gier drużyny walczące o utrzymanie nie rozegrają bezpośredniego spotkania. Zdecydowaną większość czekają za to starcia z ekipami walczącymi w górze tabeli, które liczą wciąż na bezpośredni awans lub miejsce w barażach o I ligę. W teoretycznie w najlepszej sytuacji jest GKS Jastrzębie, bo nie dość, że zagra z ŁKS II Łódź, czyli zespołem spokojnym o ligowy byt, to w dodatku mecz, którego formalnie gospodarzami będą łodzianie, odbędzie się na Śląsku.

Natomiast Olimpię czeka wyjazd do Chojnic. Chojniczanka zajmuje 5. miejsce i może powalczyć o powrót do I ligi w barażach. Zespół z województwa pomorskiego, podobnie jak Olimpia, do zrealizowania planu bez oglądania się na rywali potrzebuje wygranej. Ewentualna porażka, albo nawet remis, w przypadku obu ekip może oznaczać poważne kłopoty.

W listopadzie w Elblągu w pierwszym meczu obu drużyn padł wynik 2:1, a zwycięstwo gospodarzom dały gole Jakuba Sangowskiego i Dominika Kozery. Przed rewanżem w elbląskiej ekipie za kartki wypadli z gry Bartłomiej Wnuk, Maciej Famulak i Łukasz Sarnowski

* Ostatnia kolejka II ligi, sobota, g. 14: Stomil Olsztyn - Radunia Stężyca, Chojniczanka Chojnice - Olimpia Elbląg, Polonia Bytom - Lech II Poznań, Sandecja Nowy Sącz - Kotwica Kołobrzeg, Hutnik Kraków - Olimpia Grudziądz, KKS 1925 Kalisz - Skra Częstochowa, Stal Stalowa Wola - Zagłębie II Lubin, ŁKS II Łódź - GKS Jastrzębie, Wisła Puławy - Pogoń Siedlce.

II LIGA

1. Kotwica 56 60:42

2. Pogoń 55 54:45

-------------------------------

3. Kalisz 52 44:31

4. Stal 51 42:37

5. Chojniczanka 51 46:43

6. Polonia 50 54:48

-------------------------------

7. Hutnik 49 46:41

8. Radunia 47 45:43

9. Zagłębie II 46 47:45

10. ŁKS II 45 46:46

11. Wisła 41 48:47

12. Olimpia E. 40 34:43

13. Jastrzębie 40 40:48

14. Skra 40 39:39

-------------------------------

15. Lech II 39 34:47

16. Olimpia G. 37 33:41

17. Stomil 34 28:39

18. Sandecja 32 32:47