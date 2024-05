Dzisiaj w Lubawie wielki mecz

Mistrzem Polski zostanie zespół, który wygra trzy mecze - w ubiegłym roku w finale Constract nie dał Rekordowi najmniejszych szans, zwyciężając kolejno 5:3 w Bielsku-Białej oraz 7:2 i 4:2 w Lubawie.

W tym roku dwa następne mecze zostaną rozegrane w Bielsku-Białej (26 i 27 maja), a jeśli nadal nie będzie znany mistrz Polski, wówczas rywalizacja powróci do Lubawy, gdzie zarezerwowano dwa terminy: 31 maja i 1 czerwca, ale może - tak jak przed rokiem - złotego medalistę poznamy już wcześniej.

Co ciekawe na dzisiejszy mecz do Lubawy w mediach społecznościowych mistrzów Polski zaprasza m.in. Maria Niklińska, piosenkarka i aktorka znana chociażby z seriali „Klan”, „Pierwsza miłość”, „Na dobre i na złe” i „Kryminalni”.

Podczas meczu dla kibiców za darmo będzie dostępna Krejzol 360 Fotobudka, a przy okazji będzie można wygrać klubowe gadżety. Wystarczy nagrać wideo w fotobudce, wrzucić je na Facebooka lub Instagrama oraz oznaczyć KS Constract Lubawa i Krejzol 360 Fotobudka.

Zwycięzca najciekawszego nagrania zostanie wybrany przez... zawodników!

* Ceny biletów: 20 zł - normalny, 10 zł - ulgowy (liczba wejściówek ograniczona!).