Drugie miejsce Polaka

Trzeci z Polaków Szymon Woźniak zakończył starty na fazie zasadniczej turnieju i został sklasyfikowany na dziewiątym miejscu.

Fazę zasadniczą niemieckich zawodów wygrał Zmarzlik, który w pięciu startach zdobył 12 punktów, odnosząc trzy zwycięstwa. O jeden mniej uzbierali Bewley i Kubera, przy czym Polak popisał się efektownym finiszem - po dwóch seriach miał tylko dwa punkty, ale w pozostałych trzech wywalczył komplet dziewięciu. Tylko jednego punktu do awansu do półfinału zabrakło natomiast Woźniakowi.

W pierwszym półfinale wielką klasę pokazał broniący tytułu Zmarzlik, prowadząc z dużą przewagą od startu do mety. Z drugiego miejsca awansował Michelsen, który stoczył zaciętą walkę ze swoim rodakiem Leonem Madsenem. Defekt wyeliminował z walki o finał zwycięzcę poprzedniego turnieju GP w Warszawie Australijczyka Jasona Doyle'a.

Po chwili z awansu do finału cieszył się debiutujący jako stały uczestnik cyklu GP Kubera, który przegrał tylko z triumfatorem pierwszego turnieju GP w Gorican Holderem.

W finale o zwycięstwo walczyło trzech żużlowców Motoru Lublin, ale pogodził ich ten czwarty, startujący we Włókniarzu Częstochowa Michelsen. Duńczyk świetnie wystartował i nie oddał prowadzenia do mety, odnosząc pierwsze zwycięstwo w swoim 36. starcie w turnieju GP. Bez powodzenia starali się go dogonić Zmarzlik i Holder, a walki z czołówką nie był w stanie nawiązać Kubera.

Czterokrotny mistrz świata Zmarzlik po raz trzeci w tym roku awansował do finału, ale jeszcze nie udało mu się zwyciężyć. W karierze wygrał 23 turnieje GP i jest pod tym względem współrekordzistą z Australijczykiem Jasonem Crumpem. Na samodzielne liderowanie będzie musiał jeszcze poczekać. Na pocieszenie pozostało mu objęcie prowadzenia w klasyfikacji GP - ma 50 pkt i o dwa wyprzedza Holdera oraz o trzy Doyle'a.

Kolejna eliminacja mistrzostw świata odbędzie się 1 czerwca w Pradze.

Wyniki:

1. Mikkel Michelsen (Dania)

2. Bartosz Zmarzlik (Polska)

3. Jack Holder (Australia)

4. Dominik Kubera (Polska)

5. Robert Lambert (W. Brytania)

6. Leon Madsen (Dania)

7. Daniel Bewley (W. Brytania)

8. Jason Doyle (Australia)

9. Szymon Woźniak (Polska)

Klasyfikacja generalna MŚ:

1. Bartosz Zmarzlik (Polska) 50 pkt

2. Jack Holder (Australia) 48

3. Jason Doyle (Australia) 47

4. Robert Lambert (W. Brytania) 41

5. Mikkel Michelsen (Dania) 36

6. Daniel Bewley (W. Brytania) 28

7. Martin Vaculik (Słowacja) 27

8. Fredrik Lindgren (Szwecja) 26

9. Dominik Kubera (Polska) 25

...

12. Szymon Woźniak (Polska) 24

Pozostałe turnieje Grand Prix:

1 czerwca - Praga (Czechy)

15 czerwca - Malilla (Szwecja)

29 czerwca - Gorzów Wlkp.

17 sierpnia - Cardiff (W. Brytania)

31 sierpnia - Wrocław

7 września - Ryga (Łotwa)

14 września - Vojens (Dania)

28 września - Toruń