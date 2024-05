Olimpia spadnie razem ze Stomilem?

* Olimpia Elbląg - Polonia Bytom 1:3 (0:2)

0:1 - Jakub Pochcioł (23), 0:2 - Tomasz Gajda (29), 0:3 - Dawid Wolny (76), 1:3 - Kacper Jóźwicki (84); czerwona kartka: Mruk (28 Olimpia)

Olimpia broni się przed spadkiem, natomiast Polonia niespodziewanie walczy o udział w barażach. Mimo to wydawało się, że gospodarze powiększą swój niezbyt imponujący dorobek punktowy. Niestety, w 23. min Polonia wyszła na prowadzenie, ale był to, niestety, dopiero początek kłopotów, bo pięć minut czerwoną kartką został ukarany Mruk, po czym chwilę później goście podwyższyli prowadzenie po strzale z rzutu wolnego. Czyli Olimpia przegrywała 0:2, miała jednego zawodnika mniej i do tego była całkowicie bezzębna w ataku. Trzy punkty odjechały w siną dal i już nie wróciły.

Z innych wyników z naszego punktu widzenia istotny jest remis Jastrzębia z Wisłą, bo tym samym oba zagrożone spadkiem kluby zdobyły po cennym punkcie, chociaż pewnie nikt z tego remisu nie był tak do końca zadowolony. Poza tym Grudziądz przegrał z Kaliszem, przez co pozostał w strefie spadkowej, a goście wciąż mają szansę na bezpośredni awans do I ligi.

Poza tym jeszcze niedawno wydawało się, że rezerwom Lecha nic nie grozi, tymczasem w ośmiu ostatnich meczach zespół z Poznania zdobył zaledwie trzy punkty, ale jego gwoździem do trumny może być sobotnia porażka ze zdegradowaną już Sandecją.



* Inne wyniki 33. kolejki: Pogoń Siedlce - Chojniczanka Chojnice 2:3 (0:2), GKS Jastrzębie - Wisła Puławy 0:0, Radunia Stężyca - Stal Stalowa Wola 0:2 (0:1), Olimpia Grudziądz - KKS 1925 Kalisz 0:1 (0:0), Lech II Poznań - Sandecja Nowy Sącz 0:1 (0:0); niedziela: Zagłębie II Lubin - ŁKS II Łódź (16), Skra Częstochowa - Stomil Olsztyn (17:30), Kotwica Kołobrzeg - Hutnik Kraków (20:15.