Remis przypieczętował spadek Stomilu

* Olimpia Elbląg - Polonia Bytom 1:3 (0:2)

0:1 - Pochcioł (23), 0:2 - Gajda (29), 0:3 - Wolny (76), 1:3 - Jóźwicki (84); czerwona kartka: Mruk (28 Olimpia)

Olimpia broni się przed spadkiem, natomiast Polonia niespodziewanie walczy o udział w barażach. Mimo to wydawało się, że gospodarze, którzy nie przegrali w pięciu poprzednich meczach, powiększą swój niezbyt imponujący dorobek punktowy. Niestety, w 23. min Polonia wyszła na prowadzenie i był to dopiero początek kłopotów, bo pięć minut czerwoną kartką za faul taktyczny został ukarany Mruk, po czym chwilę później goście podwyższyli prowadzenie po strzale z rzutu wolnego.

Olimpia potrzebowała czasu, by się otrząsnąć po tych trzech bolesnych ciosach, ale po przerwie była bliska zdobycia bramki kontaktowej. Najpierw po znakomitej akcji Macieja Famulaka Jakub Sangowski z bliska trafił w poprzeczkę, a następnie Famulak sam zdecydował się na strzał z kilkunastu metrów, jednak bramkarz był na posterunku.

Co nie udało się gospodarzom, to w 76. min udało się Polonii, która zdobyciem trzeciego gola przypieczętowała cenne zwycięstwo. W końcówce Olimpia zdołała odpowiedzieć jedynie golem honorowym, gdy Kacper Jóźwicki zaskoczył bramkarza precyzyjnym strzałem z rzutu wolnego spod bocznej linii boiska.

* Skra Częstochowa - Stomil Olsztyn 2:2 (2:0)

1:0 - Sajdak (7), 2:0 - Kubik (8), 2:1 - Krawczun (53), 2:2 - Florek (86)

Przed meczem Stomil miał jeszcze matematyczne szanse na utrzymanie, jednak warunkiem była wygrana w Częstochowie. Niestety, już po po ośmiu minutach Skra - pozbawiona dopingu swoich kibiców - prowadziła 2:0.

W 53. min Krawczun zdobył kontaktowego gola, a w 80. min Retlewski mógł doprowadzić do wyrównania, niestety, fatalnie spudłował. Jednak pięć minut później Florek już się nie pomylił, dzięki czemu Stomil doprowadził do remisu. Radość olsztynian mogła być bardzo krótka, bowiem w kolejnej akcji rywale trafili w poprzeczkę!

Ostatecznie mecz zakończył się podziałem punktów, co oznacza, że Stomil definitywnie stracił szansę na pozostanie w II lidze.

* Inne wyniki 33. kolejki: Pogoń Siedlce - Chojniczanka Chojnice 2:3 (0:2), GKS Jastrzębie - Wisła Puławy 0:0, Radunia Stężyca - Stal Stalowa Wola 0:2 (0:1), Olimpia Grudziądz - KKS 1925 Kalisz 0:1 (0:0), Lech II Poznań - Sandecja Nowy Sącz 0:1 (0:0), Zagłębie II Lubin - ŁKS II Łódź 1:0 (0:0), poniedziałek: Kotwica Kołobrzeg - Hutnik Kraków (20:15).

* 34. kolejka, sobota, g. 14: Chojniczanka - Olimpia E., Stomil - Radunia, Polonia - Lech II, Sandecja - Kotwica, Hutnik - Olimpia G., Kalisz - Skra, Stal - Zagłębie II, ŁKS II - Jastrzębie, Wisła - Pogoń Siedlce.