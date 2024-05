Dwie strony siatki

W sezonie 2024/25 w PlusLidze wystąpi Cuprum Stilon Gorzów. Mecze domowe nowy zespół będzie rozgrywać w Gorzowie Wielkopolskim. O przenosinach 14. zespołu PlusLigi do Gorzowa Wielkopolskiego mówiło się już od jakiegoś czasu. Zespół z Lubina zmagał się m.in. z brakiem wsparcia ze strony miasta, w efekcie doszło do fuzji ze Stilonem. - Przed nami wszystkimi bardzo wymagający sezon, po którym szeregi PlusLigi opuszczą aż trzy zespoły - przypomniał Artur Popko, prezes Polskiej Ligi Siatkówki. - Dlatego rozumiemy potrzebę wzmocnienia i chęć walki Cuprum o pozostanie w elicie. Władze klubów uznały, że największe szanse na to będą po połączeniu z klubem z Gorzowa. Myślę, że tradycje gorzowskiej siatkówki sprawią, że w nowoczesnej hali będzie można liczyć na wysoką frekwencję i spore emocje.

>>> Taylor Averill opuszcza warszawski Projekt, bowiem klub nie przedłużył z nim umowy. Amerykański środkowy, który do Projektu przyszedł w listopadzie, w barwach stołecznego klubu zdobył 107 punktów w 18 spotkaniach.

>>> Jastrzębski Węgiel poinformowali o rozstaniach z kolejnymi zawodnikami. W sezonie 2024/25 barw ekipy ze Śląska nie będą reprezentować Jarosław Macionczyk, Mateusz Jóźwik oraz Ryan Sclater.

>>> Przygotowująca się do Ligi Narodów oraz igrzysk olimpijskich reprezentacja Polski siatkarzy przegrała w towarzyskim meczu z Niemcami 1:3 (23:25, 25:16, 16:25, 26:28). Spotkanie rozegrano w katowickim Spodku.

Polacy zagrali w składzie: Grzegorz Łomacz, Kamil Semeniuk, Mateusz Poręba, Bartłomiej Bołądź, Bartosz Bednorz, Jakub Kochanowski, Kamil Szymura (libero) - Marcin Komenda, Karol Butryn, Łukasz Usowicz, Artur Szalpuk, Kuba Hawryluk (libero), Szymon Jakubiszak.

Po meczu rozgrywający Marcin Komenda przyznał, że on i koledzy z drużyny są obecnie w okresie ciężkich treningów: - My jednak zawsze chcemy wygrywać, niezależnie od stawki meczu. Niemcy bardzo dobrze zagrywali, przez to troszkę lepiej grało im się w bloku i obronie. Szkoda porażki w pierwszym i czwartym secie. Mieliśmy w nich przewagę, ale w obu przypadkach zabrakło „kropki nad i”.

Natomiast w czwartek w Sosnowcu Polacy wygrali z Ukrainą 4:0 (25:21, 25:21, 26:24, 25:15).

Biało-czerwoni rywalizację w Lidze Narodów rozpoczną 22 maja meczem z USA w Antalyi. Podczas pierwszego turnieju w Turcji zmierzą się jeszcze z Kanadą, Holandią i Słowenią.

>>> W inauguracyjnym meczu Ligi Narodów polskie siatkarki pokonały w tureckiej Antalyi Włoszki 3:0 (28:26, 25:23, 25:21). Kolejne spotkanie drużyna Stefano Lavariniego rozegra dzisiaj z Francją (15.45 Polsat Sport 1).

W rozgrywkach LN bierze udział 16 reprezentacji, każda z nich wystąpi w trzech turniejach i rozegra 12 spotkań w fazie zasadniczej. Polki po zawodach w Antalyi czeka jeszcze rywalizacja w amerykańskim Arlington i Hongkongu. Siedem najlepszych drużyn po trzech rundach plus gospodarz - Tajlandia - weźmie udział w turnieju finałowym, który odbędzie się od 20 do 23 czerwca w Bangkoku.

* Inne wyniki, Antalya: Francja - Niemcy 0:3 (22:25, 14:25, 22:25), Japonia - Turcja 3:2 (25:21, 25:23, 23:25, 20:25, 15:11), Holandia - Bułgaria 3:0 (25:14, 25:20, 25:22), Niemcy – Włochy 1:3 (16:25, 16:25, 25:21, 22:25), Bułgaria – Japonia 0:3 (13:25, 15:25, 15:25), Holandia – Turcja 1:3 (14:25, 25:23, 23:25, 18:25); Rio de Janeiro: USA - Tajlandia 3:1 (25:22, 19:25, 25:12, 25:18), Serbia - Dominikana 1:3 (18:25, 17:25, 25:21, 20:25), Chiny - Korea Płd. 3:0 (25:15, 25:15, 25:14), Brazylia - Kanada 3:1 (26:24, 23:25, 26:24, 25:12), Brazylia – Korea Płd.3:0 (25:15, 25:19, 25:17), Chiny – USA 3:1 (23:25, 25:23, 25:22, 25:19), Dominikana – Kanada 0:3 (20:25, 21:25, 22:25)