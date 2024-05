Szerszeń zostaje w Olsztynie

Dla Nicolasa Szerszenia był to szósty sezon w PlusLidze, niestety, zarazem był to sezon niezwykle pechowy. Przyjmujący Indykpolu AZS Olsztyn musiał zmierzyć się nie tylko z ligowymi rywalami, ale także - a nawet przede wszystkim - z urazami, które kilkukrotnie wykluczały z go gry. Kiedy już jednak pojawiał się na boisku, wtedy zawsze był bardzo ważną postacią w zespole, wielokrotnie pomagając mu w trudnych sytuacjach.

Niestety, kontuzja odniesiona pod koniec stycznia podczas domowego spotkania ze Stalą Nysa okazała się na tyle poważna, że potrzebny był zabieg.

Okazało się, że podstawowy zawodnik Indykpolu AZS doznał zerwania korzenia łąkotki w kolanie. W praktyce oznaczało to koniec sezonu dla kapitana zespołu z Kortowa.

Olsztyńscy kibice mogli oglądać Nicolasa Szerszenia tylko w 14 spotkaniach, w których zdobył 128 punktów – 111 w ataku (45 procent skuteczności), 19 w polu serwisowym i osiem w bloku. Fani ekipy ze stolicy Warmii i Mazur będą mogli podziwiać grę przyjmującego w kolejnym sezonie. Nicolas Szerszeń zostaje w Indykpolu AZS Olsztyn!

- Decyzja o pozostaniu w Indykpolu AZS nie była dla mnie trudna, ponieważ w olsztyńskiej drużynie jest potencjał - wyjaśnił Szerszeń. - AZS to bardzo dobry klub, więc gdy otrzymałem propozycję pozostania na kolejny sezon, długo się nie zastanawiałem. Niestety, w tym sezonie nie pokazałem wszystkiego, na co mnie stać i nie pomogłem na tyle zespołowi, ile bym chciał. Mam nadzieję, że w przyszłym sezonie będzie znacznie lepiej. Jednak nie będzie nam łatwo, bowiem PlusLiga się wzmacnia.

- Cieszę się z przedłużenia umowy z Nicolasem na kolejny rok - dodał Tomasz Jankowski, prezes zarządu klubu. - Mamy świadomość, że miniony sezon, ze względu na kontuzje, nie był dla niego udany. Wierzę jednak, że jest to już koniec jego problemów zdrowotnych i nasz kapitan udowodni kibicom, że jest świetnym przyjmującym.

Kilka dni wcześniej ogłoszono zmiany w sztabie szkoleniowym zespołu z Kortowa.



Po siedmiu latach z drużyną pożegnał się Mateusz Nykiel, a po dwóch sezonach spędzonych w stolicy Warmii i Mazur do Brazylii powrócił Renato Bacchi.

Nykiel pierwsze kroki w pracy statystyka stawiał w Akademii Talentów Jastrzębskiego Węgla (2015-17). W tym czasie pracował podczas meczów Młodej Ligi, II ligi i rozgrywek juniorskich. W kwietniu 2017 roku wraz z juniorami Jastrzębskiego Węgla zdobył tytuł mistrza Polski.

Od sezonu 2017/2018 Nykiel był statystykiem Indykpolu AZS. W tym czasie był także m.in. statystykiem reprezentacji Australii na MŚ 2018 i biało-czerwonej ekipy uniwersjadowej, z którą w 2019 roku wywalczył srebrny medal. W 2022 roku był członkiem sztabu reprezentacji Kanady podczas mistrzostw świata, natomiast rok później (2023) z reprezentacją Słowenii wywalczył brązowy medal mistrzostw Europy. Jego najlepszym wynikiem z Indykpolem AZS jest czwarte miejsce w PlusLidze (2017/18).

Natomiast Renato Bacchi, trener od przygotowania fizycznego, pojawił się w Olsztynie w 2022 roku. Swoją przygodę z siatkówką w roli trenera przygotowania fizycznego rozpoczął w 2004 roku od pracy w sztabie brazylijskiego żeńskiego zespołu Brasil Telecom/Força Olímpica. Odpowiadał również za przygotowanie fizyczne zawodników m.in w greckim Panathinaikosie Ateny, reprezentacji Portugalii i Taubate Funvic.

Największe sukcesy Bacchi odnosił z męską reprezentacją Brazylii, w której pracuje od 2013 roku. Brazylijczyk w swoim dorobku ma złoty medal olimpijski w Rio de Janeiro (2016), zwycięstwo w Pucharze Świata (2019), Lidze Narodów (2021) oraz dwa wicemistrzostwa świata (2018, 2014). Z Indykpolem AZS Olsztyn dwukrotnie zajął ósme miejsce.